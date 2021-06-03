Аэропорт "Ужгород" принял первый регулярный рейс за последние 2 года

Украинская авиакомпания "Роза Ветров" 2 июня осуществила регулярный рейс в аэропорт "Ужгород" — первый за два года.

В частности, самолет прибыл из Киева, сообщает Avianews.

Указано, что на борту самолета, прилетевшего в столицу Закарпатья, был 51 пассажир, а в Киев полетели 30 человек.

"Учитывая продажи на будущие даты, есть оптимизм по загруженности самолетов", — отметил директор аэропорта Олег Коцюба.

Предполагается, что рейс Киев-Ужгород будет осуществляться три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Из Киева самолет отправится в 9:30 с прибытием в Ужгород в 11:30. Обратный рейс в Киев начнется в 12:20 с прибытием в 14:10.

Известно, что аэропорт также вел переговоры с туристическими компаниями по запуску чартерных рейсов в Турцию, Египет, Хорватию и Черногорию. Длина взлетной полосы составляет 2038 метров, что позволяет принимать самолеты Boeing 737, которые могли бы осуществлять чартеры.

Сейчас, до вступления в силу соглашения со Словакией, все полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов. Так, в случае непогоды, самолеты будут отправляться на запасной аэродром во Львов.

Напомним, c 9 сентября 2021 года вступают в силу изменения, необходимые для полноценной работы аэропорта "Ужгород".

Как сообщалось, 24 сентября 2020 года, во время визита Зеленского в Словакию, украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Как известно, взлетная полоса Ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Поэтому для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо соглашение двух стран об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.

Также сообщалось, что 5 июня вступает в действие Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики об условиях использования воздушного пространства Словакии в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения предприятием "Украэрорух" в Международном аэропорту "Ужгород".

Уже подготовлена публикация о делегировании воздушного пространства Словакии под управление Украины, а также зафиксирована дата вступления в силу этих изменений.

В Мининфраструктуры отмечают, что украинский провайдер аэронавигационных услуг "Украэрорух" (UkSATSE) впервые прошел сертификацию по стандартам Европейского Союза (ЕС).

Таким образом, "Украэрорух" получил от Словакии назначение как провайдера услуг в определенной части воздушного пространства этой страны в рамках выполнения полетов в/из международного аэропорта "Ужгород".

При этом с 2022 года планируется начать строительство аэропорта "Закарпатье", чтобы самолеты в регионе могли совершать посадку без захода на территорию соседних государств.

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что работа аэропорта "Ужгород" будет восстановлена временно, до постройки нового закарпатского аэропорта, отметив, что есть договоренность со Словакией об использовании ее воздушного пространства для аэропорта "Ужгород".

В конце апреля стало известно, что новый аэропорт для региона будет обустроен в Мукачево на базе имущественного комплекса бывшего военного аэродрома.