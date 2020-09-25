Мининфраструктуры планирует построить новый аэропорт в Закарпатье

Министерство инфраструктуры Украины планирует строительство нового аэропорта в Закарпатье.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочей поездки в ​​Закарпатской области в пятницу, 25 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"Мы планируем построить новый аэропорт в Закарпатье. Правительством уже утвержден объем финансирования в размере 30 млн грн на предпроектные и проектные работы по строительству нового аэродрома, и сейчас мы определяемся с оптимальным местом расположения аэропорта", — отметил он.

По его словам, в Кабмине хотят реализовать этот проект в рамках государственно-частного партнерства, где государство будет брать на себя расходы на строительство аэродрома, а частный инвестор будет заниматься возведением терминала.

"Ориентировочный объем инвестиций — 3-4 млрд грн. Все будет зависеть от дальнейших расчетов и места, где будет находиться будущий аэропорт", — подчеркнул Криклий.

Глава МИУ уверен, что это станет не просто инфраструктурным проектом государства, но и в значительной части частной инвестицией в развитие Закарпатской области.

Вместе с тем, как отмечается, Мининфраструктуры продолжает активную работу по восстановлению полноценного функционирования международного аэропорта "Ужгород".

В этом направлении 24 сентября в Братиславе было заключено двустороннее межправительственное соглашение между Украиной и Словакией, которое должно разблокировать работу этого аэропорта.

"На сегодня пока это единственный аэропорт на Закарпатье, который может соединить крайний западный регион с остальными областями Украины и с заграницей. Но для развития отрасли и Закарпатской области в целом нам нужен новый современный аэродром, который будет отвечать всем международным стандартам", — сказал Криклий.

Так, в силу географических и других территориальных особенностей аэропорта "Ужгород", который находится практически на границе со Словакией, вылет и заход на посадку самолетов на аэродроме невозможен без использования словацкой территории.

"Развитие аэропорта Ужгород для обеспечения современных потребностей авиакомпаний сейчас крайне затруднено, поскольку удлинение взлетно-посадочной полосы из-за близости к государственной границе невозможно. Также невозможно установить радиотехнические средства посадки из-за плотной застройки города и светосигнального оборудования, которое находится на территории Словакии. Практически на протяжении всей своей деятельности аэродром полностью зависит от словацкой стороны. Но для нас важно восстановить работу этого аэропорта, пока на Закарпатье будет строиться новый современный аэродром", — пояснил министр.

Ранее стало известно, что инвестиции государства в строительство нового аэропорта в Днепре составят 5,7 млрд грн, а группа DCH бизнесмена Александра Ярославского инвестирует около $100 млн.