Ярославский инвестирует в аэропорт Днепра около $100 млн

Инвестиции государства в строительство нового аэропорта в Днепре составят 5,7 млрд грн, а группа DCH бизнесмена Александра Ярославского инвестирует около $100 млн.

Об этом сообщил глава Днепровской областной администрации Александр Бондаренко в комментарии "Экономической правде".

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Он напомнил, что государство взяло на себя обязательство построить взлетную полосу длиной 3,2 км, а частный инвестор — группа DCH Ярославского — строит терминал и притерминальную зону.

Указано, что работы начались 15 сентября 2020 года. По предварительным расчетам, строительство полосы закончиться в первой половине 2023 года, а терминалы и притерминальная зона будет закончена к концу 2022 года.

Напомним, в октябре 2019 года президент инвестиционной группы DCH Александр Ярославский подтвердил намерения инвестировать деньги в реконструкцию международного аэропорта "Днепр" на условиях частно-государственного партнерства.

В начале 2020 года Ярославский заявлял СМИ, что готов инвестировать $70-80 млн в строительство терминала в аэропорту Днепра.

Как известно, Международный аэропорт "Днепропетровск" в 2019 году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад.

С новой ВПП длиной 3200 метров днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Боинг 777. Он будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь пропускную способность до 3 млн человек в год.