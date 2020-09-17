Транспорт 1 час назад

В аэропорту "Днепр" государство начало строить ВПП, а Ярославский — терминалы

Аэропорт строят по схеме государственно-частного партнерства

Стартовали работы по возведению новых ВПП и терминала. Фото: dch.ua Стартовали работы по возведению новых ВПП и терминала. Фото: dch.ua
Стартовали работы по возведению новых ВПП и терминала. Фото: dch.ua

С началом работ по строительству взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорте "Днепр" компания "НС Днепр", входящая в группу DCH частного инвестора Александра Ярославского, начинает строительство нового аэровокзального комплекса.

Об этом 16 сентября  официально было заявлено на пресс-конференции.

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"Произошло, действительно, историческое для области событие — началось строительство аэропорта. Он будет современным, безопасным и технологичным. Такую задачу поставил Президент Украины Владимир Зеленский. Мы начинаем строительство взлетно-посадочной полосы — первая часть строительных работ, а наш инвестор, компания DCH, строительство нового терминала. Как мы и планировали, работы начинаются синхронно", — сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко. — Современный аэропорт — мечта жителей и одновременно первоочередная необходимость для региона, который жаждет стремительного развития".

Как известно, в рамках проекта государственно-частного партнерства государство строит принадлежащую ему взлетно-посадочную полосу, являющуюся частью стратегической инфраструктуры страны, а частный инвестор — группа DCH известного бизнесмена Александра Ярославского — комплекс терминалов.

"Я вижу реальную поддержку государства, благодарен, что сформирована хорошая команда для реализации этого проекта, — сказал на пресс-конференции генеральный директор международного аэропорта "Харьков", руководитель проектной группы строительства нового аэропорта в Днепре Владимир Васильченко. — Мы будем использовать опыт Харькова, когда можно вводить в эксплуатацию отдельные готовые объекты. В этом случае появляется шанс ускорить запуск эксплуатации нового аэропорта".

Накануне старт работ по строительству взлетно-посадочной полосы и нового терминального комплекса анонсировал в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий: "Начинаем работы по строительству нового аэродромного комплекса в аэропорту Днепра. Сегодня заключен договор, по которому уже завтра стартуют подготовительные работы, — сообщил министр. — Объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома. А частный инвестор "НС Днепр" (входит в группу DCH Ярославского) начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы".

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