"Засекреченный" новый аэропорт для Закарпатья решили построить в Мукачево

Новый аэропорт для Закарпатья под названием "Мукачево-3" намерены построить на территории Мукачевской общины.

Ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет, сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

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Указано, что 27 апреля председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров, представители Госагентства инфраструктурных проектов и Мукачевской территориальной общины подписали четырехсторонний Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области.

Как отмечается, накануне руководство области провело рабочую встречу в облгосадминистрации с председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Кириллом Хомяковым и временно исполняющим обязанности директора Государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" Олегом Тарасюком, где обсуждались вопросы будущего государственного инвестиционного проекта в Закарпатской области.

"Тогда же был подписан Меморандум о сотрудничестве между четырьмя сторонами-участниками этой встречи и согласован текст Меморандума, к которому присоединяется Мукачевская территориальная община", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что правительство поддержало включение проекта строительства нового международного аэропорта в Закарпатье в государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.

Известно, что в 2021 году из государственного бюджета уже выделили 30 млн грн на изготовление проектной документации.

"Ожидается также субвенция из госбюджета на 4 млрд грн. Именно такая сумма, по предварительным подсчетам, требуется на строительство взлетно-посадочной полосы (3 млрд грн) и инфраструктуры (1 млрд грн). Конфигурация перспективного аэропорта в Закарпатье будет подобной аэропорту в Хорватии. Учитывая географическое расположение, будущий аэропорт будет иметь оптимальную локацию, которая позволит беспрепятственно обеспечивать Закарпатье воздушно-транспортными услугами. Ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет", — доложили в ОГА.

Там также добавили, что 27 апреля в Мукачевской территориальной общине был подписан Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области.

Согласно документу, стороны показали, что во взаимоотношениях между собой они "действуют на основе паритетности и равноправия", а подписание данного Меморандума "направлено на консолидацию усилий сторон по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатском регионе".

В ближайшее время ожидается старт разработки проектной документации, выделение земельного участка под строительство объекта и других процессов, предусмотренных проектом.

Ранее сообщалось, что для строительства нового аэропорта в Закарпатской области рассматривают 4 потенциальные локации — Мукачево, Хуст, а также села Среднее и Ратовцы.

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В ноябре 2020 года в Мукачево и селе Среднее (Закарпатская область) начали первый этап проектирования нового аэропорта в Закарпатье, дальше определят оптимальное место для расположения взлетно-посадочной полосы.

В то же время сообщалось, что место для нового аэропорта Закарпатья нашли, однако его не назовут до завершения формальностей из-за земельных спекулянтов.

По словам главы государственного агентства инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) Кирилла Хомякова, когда объявили о том, что новый аэродром для пассажирских самолетов может появиться рядом с селом Среднее в Ужгородском районе, бизнесмены начали скупать земли в этом районе, чтобы продать их втридорога.

Чтобы избежать подобной ситуации и не увеличивать расходы на выкуп земель для строительства аэропорта, его место решили пока не разглашать.

Ранее Хомяков заявил, что предложенное расположение позволяет использовать оба курса посадки, и самолетам не придется пересекать государственную границу для полетов в новый аэропорт.

Как отмечалось, выбор места для нового аэропорта Закарпатья обойдется государственному бюджету в 4,2 млн грн. Подрядчиком является консорциум "Ленд Буд Проект Юа". Он должен сделать расчет на возможность приема самолетов Boeing 737 без ограничений, определить ориентировочную площадь строительства и бюджет работ.

Далее последует тендер по выбору проектанта нового аэродрома. На эти работы народные депутаты предусмотрели 30 млн грн в государственном бюджете 2021 года.

Как известно, в Закарпатской области ранее работали два аэропорта — в Ужгороде и Мукачево. Работа воздушных ворот в Ужгороде ограничена положением взлетно-посадочной полосы, где с одной стороны расположена граница Словакии, а с другой — построены многоэтажные дома.

На данный момент в Мукачево работа бывшего аэропорта невозможна, поскольку с взлетно-посадочной полосы демонтировали бетонные плиты.

Напомним, 24 сентября 2020 года во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".