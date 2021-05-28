Транспорт 1 час назад

Соглашение об использовании пространства Словакии аэропортом "Ужгород" заработает 5 июня

В то же время словацкий премьер заявил, что "весь процесс будет завершен в сентябре"

Фото: ВЦРТИ Фото: ВЦРТИ
Фото: ВЦРТИ

Двустороннее соглашение об использовании словацкого воздушного пространства международным аэропортом "Ужгород" начнет действовать с 5 июня. Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Есть еще некоторые технические мероприятия и процедуры, которые следует ввести, здесь просто нельзя найти короткий путь. Речь идет о безопасности и установленных механизмах воздушного транспорта, а не о политике. Мне сообщили, что весь процесс будет завершен в сентябре", — отметил он.

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Напомним, что в начале месяца министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что аэропорт "Ужгород" должен будет возобновить работу в июне. Известно, что летать туда трижды в неделю планирует авиакомпания Windrose.

При этом с 2022 года планируется начать строительство аэропорта "Закарпатье", чтобы самолеты в регионе могли совершать посадку без захода на территорию соседних государств.

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что работа аэропорта "Ужгород" будет восстановлена временно, до постройки нового закарпатского аэропорта, отметив, что есть договоренность со Словакией об использовании ее воздушного пространства для аэропорта "Ужгород".

В конце апреля стало известно, что новый аэропорт для региона будет обустроен в Мукачево на базе имущественного комплекса бывшего военного аэродрома.

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