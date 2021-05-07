Аэропорт "Ужгород" запустят в июне — Мининфраструктуры

Возобновление работы аэропорта "Ужгород" планируется в ближайшее время.

В частности, его должны запустить в июне 2021 года, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"С июня ожидаем возобновления полетов из аэропорта "Ужгород", — написал Криклий в соцсети.

Он также рассказал, что со следующего года (2022) начнется строительство аэропорта "Закарпатье", чтобы самолеты могли совершать посадку без захода на территорию соседних государств.

Как известно, взлетная полоса аэропорта "Ужгород" заканчивается на границе со Словакией. Чтобы зайти на посадку самолетам приходится пересекать воздушное пространство Словакии.

Указано, что для запуска работы аэропорта необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словакией, которое должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Ужгород" возобновляет регулярные пассажирские авиаперевозки. Первые рейсы в Киев запустят уже с 1 июня. Однако даты осуществления международных рейсов пока неизвестны.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшем восстановлении полноценной работы Международного аэропорта "Ужгород". Для этого Словакия должна завершить внутригосударственные процедуры.

Также сообщалось, что для строительства нового аэропорта в Закарпатской области рассматривают 4 потенциальные локации — Мукачево, Хуст, а также села Среднее и Ратовцы.