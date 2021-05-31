Транспорт 10 минут назад

Аэропорт "Ужгород" восстанавливает полноценную работу

В этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационным приборам

Фото: Facebook Фото: Facebook
Фото: Facebook

С 9 сентября 2021 года вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, частью которого будет управлять Украина.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, это означает, что уже в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационным приборам.

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Напомним, что 5 июня вступает в действие Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики об условиях использования воздушного пространства Словакии в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения предприятием "Украэрорух" в Международном аэропорту "Ужгород".

Уже подготовлена публикация о делегировании воздушного пространства Словакии под управление Украины, а также зафиксирована дата вступления в силу этих изменений.

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В Мининфраструктуры отмечают, что украинский провайдер аэронавигационных услуг "Украэрорух" (UkSATSE) впервые прошел сертификацию по стандартам Европейского Союза (ЕС).

Таким образом, "Украэрорух" получил от Словакии назначение как провайдера услуг в определенной части воздушного пространства этой страны в рамках выполнения полетов в/из международного аэропорта "Ужгород".

Кроме этого, налажены технические аспекты взаимодействия между аэронавигационными провайдерами договаривающихся сторон.

Национальная авиакомпания "Роза Ветров" начнет выполнение регулярных рейсов на аэродром города Ужгород с 1 июня. Однако до 9 сентября полеты будут проводиться по правилам визуальных полетов.

На сегодняшний день начат финальный этап подготовки к восстановлению полетов по приборам на аэродроме.

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В начале месяца министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что аэропорт "Ужгород" должен будет возобновить работу в июне. Известно, что летать туда трижды в неделю планирует авиакомпания Windrose.

При этом с 2022 года планируется начать строительство аэропорта "Закарпатье", чтобы самолеты в регионе могли совершать посадку без захода на территорию соседних государств.

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что работа аэропорта "Ужгород" будет восстановлена временно, до постройки нового закарпатского аэропорта, отметив, что есть договоренность со Словакией об использовании ее воздушного пространства для аэропорта "Ужгород".

В конце апреля стало известно, что новый аэропорт для региона будет обустроен в Мукачево на базе имущественного комплекса бывшего военного аэродрома.

 

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