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20 минут назад

В Монголии открыли новый аэропорт, который назвали именем Чингисхана

Новый аэропорт начали строить в 2013 году в 50 км от столицы Улан-Батора

Аэропорт имени Чингисхана. Фото: New Ulaanbaatar International Airport LLC Аэропорт имени Чингисхана. Фото: New Ulaanbaatar International Airport LLC
Аэропорт имени Чингисхана. Фото: New Ulaanbaatar International Airport LLC

Недалеко от столицы Монголии, города Улан-Батор, открыли новый аэропорт, который назвали именем основателя и первого великого хана Монгольской империи Чингисхана.

Как сообщает Airport-technology.com, аэропорт начали строить в 2013 году в 50 км от столицы Улан-Батора.

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С 4 июля 2021 года он начал обслуживать все международные и внутренние рейсы, а старый аэропорт Буянт-Ухаа рядом с городом закрыли.

По информации издания, новый имеет в своем распоряжении терминал площадью 35 тысяч квадратных метров с шестью телетрапами с пропускной способностью до 3 млн пассажиров в год, перрон со стоянками для 24 самолетов и взлетно-посадочную полосу длиной 3,6 тысяч метров и шириной 45 метров.

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В Scoop Media отмечают, что изначально новый аэропорт планировали открыть в 2020 году, но открытие было отложено из-за пандемии COVID-19. Все активы были безопасно вывезены из старого аэропорта (международный аэропорт Буянт-Ухаа), тем самым подготовив новый аэропорт к полетам и пассажиропотоку.

Стоит отметить, что в 2019 году старый аэропорт Улан-Батора обслужил 1,6 млн пассажиров.

Общий объем инвестиций в проект составил $600 млн. В течение ближайших 15 лет управлять новым аэропортом Чингисхана будет консорциум New Ulaanbaatar International Airport LLC, который создан властями Монголии и компаниями из Японии, которые и обеспечили объем инвестиций.

В их число вошли Narita International Airport Corporation, Mitsubishi Corporation, Japan Airport Terminal Co. и JALUX

Планируется, что в новый аэропорт будут летать те же авиакомпании, которые ранее совершали полеты в старый аэропорт — Монгольские авиалинии (MIAT), Aero Mongolia, Hunnu Air, Eznis Airways, Air China, Аэрофлот, Ангара, Turkish Airlines, Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan и SCAT.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года в Международном аэропорту "Львов" откроют авиасообщение с Казахстаном, в частности, с городом Актау.

 

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