Транспорт 60 минут назад

В Украине открывают второй авиамаршрут в Казахстан

На сегодняшний день единственное прямое авиасообщение между Казахстаном и Украиной — это рейс Киев — Алматы

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В августе 2021 года в Международном аэропорту "Львов" откроют авиасообщение с Казахстаном, в частности, с городом Актау.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской горгосадминистрации.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Упрощение логистики — это прекрасная возможность для Львовщины углубить свои экономические связи с Казахстаном, а также, учитывая зону свободной торговли в данном регионе, это еще один выход на китайский рынок", — заявили в отделе инвестиционной политики Львовской ОГА.

По состоянию на сегодняшний день единственное прямое авиасообщение между Казахстаном и Украиной — это рейс Киев — Алматы.

Читайте также:
Лоукостер Wizz Air открывает несколько новых рейсов из Львова

Ранее сообщалось, что авиакомпания Flynas в июле открыла еще два маршрута из Львова в Саудовскую Аравию. 

Ранее Flynas анонсировал авиарейсы из Львова в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Напомним, 5 июля 2021 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила рейсы по маршруту Львов — Баку — Львов.

10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Apple в Украине будет внедрять новую схему поставок
Apple в Украине будет внедрять новую схему поставок
Без транша МВФ потрясений в Украине не будет — министр экономики
Без транша МВФ потрясений в Украине не будет — министр экономики
Украина быстрее всех в Европе проводит реформы — Зеленский
Украина быстрее всех в Европе проводит реформы — Зеленский
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. МАУ увеличит частоту рейсов на самых популярных направлениях

  3. В Украине будут судить агронома, из-за которого погибло более 200 краснокнижных журавлей

  4. COVID-19: за сутки коронавирус выявили у 507 украинцев, 20 человек умерли

  5. Socar стал новым владельцем сети Glusco — сделка завершена

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...