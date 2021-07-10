В Украине открывают второй авиамаршрут в Казахстан

В августе 2021 года в Международном аэропорту "Львов" откроют авиасообщение с Казахстаном, в частности, с городом Актау.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской горгосадминистрации.
"Упрощение логистики — это прекрасная возможность для Львовщины углубить свои экономические связи с Казахстаном, а также, учитывая зону свободной торговли в данном регионе, это еще один выход на китайский рынок", — заявили в отделе инвестиционной политики Львовской ОГА.
По состоянию на сегодняшний день единственное прямое авиасообщение между Казахстаном и Украиной — это рейс Киев — Алматы.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Flynas в июле открыла еще два маршрута из Львова в Саудовскую Аравию.
Ранее Flynas анонсировал авиарейсы из Львова в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.
Напомним, 5 июля 2021 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила рейсы по маршруту Львов — Баку — Львов.
10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).