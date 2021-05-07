Транспорт 40 минут назад

Лоукостер Wizz Air открывает несколько новых рейсов из Львова

Все авиарейсы будут выполняться с июня текущего года

Фото: Facebook/Wizz Air Фото: Facebook/Wizz Air
Фото: Facebook/Wizz Air

7 мая руководство венгерской авиакомпании Wizz Air заявило о запуске рейсов по четырем направлениям из аэропорта Львов: в Мемминген (Германия), Неаполь (Италия), Варшаву и Познань (Польша). Как сообщает ЦТС, рейсы будут выполняться, начиная с июня.

Так, по направлению Львов — Варшава перевозчик полетит с 11 июня. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Маршрут Львов — Неаполь откроется 12 июня. Рейсы — по вторникам и субботам.

13 июня Wizz Air начнет выполнять перелеты из Львова в Мемминген и Познань. В обоих случаях рейсы запланированы на четверг и воскресенье.

Читайте также:
Украина планирует либерализировать авиаперевозки с Канадой — Мининфраструктуры

Билеты по указанным направлениям уже можно забронировать на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что лоукостер Wizz Air без каких-либо анонсов и официальных сообщений изменил стоимость перевозки регистрируемого багажа, а также размер других обязательных и дополнительных сборов.

Напомним, 4 июня национальная авиакомпания Болгарии Bulgaria Air 4 июня запускает прямые рейсы между Софией и Киевом.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Bulgaria Air запускает авиарейсы между Киевом и Софией
Bulgaria Air запускает авиарейсы между Киевом и Софией
Новая украинская авиакомпания совершила первый регулярный рейс
Новая украинская авиакомпания совершила первый регулярный рейс
Ryanair открывает новый авиарейс из Львова на Кипр
Ryanair открывает новый авиарейс из Львова на Кипр
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине снова подорожал бензин: какие сейчас цены на АЗС

  3. Доля доллара в валютных резервах центробанков упала до 25-летнего минимума

  4. Где отдохнуть этим летом: условия въезда и цены пяти самых популярных стран у украинцев

  5. В Виннице сгорел офис в здании Укргазбанка, погибла женщина (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...