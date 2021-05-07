Лоукостер Wizz Air открывает несколько новых рейсов из Львова

7 мая руководство венгерской авиакомпании Wizz Air заявило о запуске рейсов по четырем направлениям из аэропорта Львов: в Мемминген (Германия), Неаполь (Италия), Варшаву и Познань (Польша). Как сообщает ЦТС, рейсы будут выполняться, начиная с июня.

Так, по направлению Львов — Варшава перевозчик полетит с 11 июня. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

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Маршрут Львов — Неаполь откроется 12 июня. Рейсы — по вторникам и субботам.

13 июня Wizz Air начнет выполнять перелеты из Львова в Мемминген и Познань. В обоих случаях рейсы запланированы на четверг и воскресенье.

Билеты по указанным направлениям уже можно забронировать на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что лоукостер Wizz Air без каких-либо анонсов и официальных сообщений изменил стоимость перевозки регистрируемого багажа, а также размер других обязательных и дополнительных сборов.

Напомним, 4 июня национальная авиакомпания Болгарии Bulgaria Air 4 июня запускает прямые рейсы между Софией и Киевом.