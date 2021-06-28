Евросоюз открыл свободное небо для украинских самолетов

Совет Европейского Союза (ЕС) дал согласие на заключение авиационного соглашения с Украиной.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это открывает возможности подписать документ уже осенью.

"Соглашение об общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выиграют украинские пассажиры и авиакомпании. Также это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сочетание с новым маршрутам и направлениям", — написал Шмыгаль.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, этот договор отменяет рыночные ограничения и откроет для Украины внутренний авиарынок Евросоюза. Но для этого стране придется перейти на авиационные стандарты и правила Евросоюза.

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В частности, договор содержит положение об экологической и социальной ответственной, а также честную конкуренцию. Еще в нем есть механизмы для предотвращения искажений правил конкуренции или других злоупотреблений.

Решение Совета ЕС позволяет временно начать применять это соглашение до завершения всех необходимых процедур для вступления в силу.

Но чтобы вступить в силу, оно должно быть ратифицировано каждой страной-членом ЕС, Еврокомиссией и Украиной. Допускается, что это произойдет осенью этого года.

Кроме Украины, Евросоюз подписал аналогичные соглашения с Арменией и Тунисом.

Напомним, переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. С 1 января 2021 года Великобритания вышла из Евросоюза.

Как сообщалось ранее, Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA) заявило о безопасности авиаперелетов над Черным морем.