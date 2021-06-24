"Борисполь" из-за карантина впервые попал в ТОП-15 аэропортов Европы по пассажиропотоку

По результатам четырех месяцев 2021 года Международный аэропорт "Борисполь" впервые занял 14 место по объему пассажиропотока среди европейских аэропортов.

Об этом сообщил глава Наблюдательного совета ГП МА "Борисполь" Владимир Жмак, ссылаясь на отчет Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe), передает пресс-служба аэропорта.

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По его словам, согласно отчету АСI Europe, в который вошел 341 самый большой аэропорт Европы, "Борисполь" опередил ряд мощных аэропортов, в частности, Вены, Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Женевы, Цюриха, Милана, Барселоны, Брюсселя, Стокгольма, Варшавы и еще более 300 крупнейших аэропортов Европы.

Жмак отметил, что в мае 2021 года аэропорт "Борисполь" уже восстановил 60% рейсов относительно показателей 2019 года.

"При этом по состоянию на май этого года страны-участницы "Евроконтроля" возобновились лишь на 39% относительно 2019 года. Поэтому аэропорт "Борисполь" восстанавливается в полтора раза быстрее. Сейчас мы ожидаем полноценного восстановления авиасообщения со странами ЕС для активного роста пассажиропотока", — добавил Жмак.

Евроконтроль (Европейская организация по безопасности аэронавигации) — международная гражданская организация, основанная в 1960 году, которая работает в сфере организации воздушного движения в европейском регионе. В настоящее время в Евроконтроль входит 41 страна-участница.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" в марте 2021 года увеличился более чем на 10% по сравнению с мартом 2020 года.

При этом аэропорт по результатам 12 месяцев 2020 года получил 1,482 млрд грн чистых убытков.