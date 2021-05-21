Аэропорт "Борисполь" получил 1,5 млрд грн убытков в 2020 году

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" по результатам 12 месяцев 2020 года отчиталось о 1,482 млрд грн чистых убытков.

Об этом говорится в письме Мининфраструктуры, сообщает "Марлин".

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При этом "Украэрорух" за тот же период получил 1,489 млрд грн убытков.

Указано, что причинами таких финансовых результатов для аэропорта "Борисполь" стали:

- карантинные ограничения в стране, установленные с целью предотвращения распространения COVID-19;

- закрытие пунктов пропуска через государственную границу Украины для осуществления регулярных пассажирских перевозок в марте 2020 года;

- почти полное прекращение внутреннего и международного авиасообщения во II квартале 2020 года.

Согласно финансовому плану аэропорта "Борисполь" на 2020 год, госпредприятием рассматривался оптимистический сценарий получения годового дохода на сумму 1,5 млрд грн.

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"Мининфраструктуры осуществляет управление предприятиями без вмешательства в оперативную деятельность, соблюдая действующее законодательство Украины и стратегии развития предприятий", — ответили в министерстве на вопрос о принятых мерах для предупреждения финансового кризиса.

В письме министерства относительно принятых мер руководства дополнительно отметили, что в течение 2020 года аэропортом существенно оптимизированы статьи расходов, были снижены эксплуатационные расходы до минимально возможного уровня, пересмотрены расходы на капитальные инвестиции в связи с ограничением поступлений денежных средств.

Сейчас госпредприятие объявило конкурсный отбор на должность генерального директора.

Напомним, в конце 2020 года НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом аэропорта "Борисполь", приведшей более чем к 16,5 млн грн убытков госпредприятию.

Ранее стало известно, что аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить взлетно-посадочную полосу.