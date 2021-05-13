Транспорт 1 час назад

Аэропорт в Жулянах закроют на 8 месяцев для расширения взлетно-посадочной полосы

Это позволит принимать все самолеты Wizz Air

Фото: facebook.com/KyivAirport Фото: facebook.com/KyivAirport
Фото: facebook.com/KyivAirport

Аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году закроют на 8-9 месяцев, чтобы удлинить и усилить взлетно-посадочную полосу.

Об этом заявил на пресс-конференции 13 мая глава совета директоров предприятия Денис Костржевский, передает Avianews.

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По его словам, это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air — Airbus A320 и A321.

Как известно, из-за того, что последний тип самолета не может летать в "Киев" с полной загрузкой, Wizz Air решил открыть новый дальний рейс из Абу-Даби в украинскую столицу в аэропорт "Борисполь".

Указано, что аэропорт "Киев" в ходе работ получит фактически новую полосу.

Предполагается, что строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72, рассказал Костржевский.

При этом длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров, до 2770 метров.

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Также один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO. Это позволит самолетам садиться в "Киеве" при видимости не менее 350 метров. Сейчас в аэропорту работает ILS категории I ICAO. В результате полеты прекращаются, когда видимость падает меньше 800 метров.

Как отмечается, работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.

Если этого не сделать, самолеты не смогут съезжать с обновленной полосы без риска повредить поверхности аэродрома.

В 2021 году аэропорт хочет определить проектировщика работ, в 2022 году провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023 году приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома на прием самолетов.

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Костржевский спрогнозировал, что стоимость работ по обновлению аэродрома может стоить от 2,5 до 5 млрд грн. Эти деньги планируется привлечь из бюджета Киева, государственного бюджета или использовать смешанное финансирование.

В то же время руководство аэропорта не исключает, что работы может профинансировать и частный инвестор на условиях концессии. Сейчас аэродром "Киев" принадлежит одноименному коммунальному предприятию, собственником которого является Киевский горсовет.

Напомним, согласно представленному 16 декабря 2019 года проекту Генерального плана Киева, аэропорт в Жулянах будет закрыт. В то же время документом предусмотрено строительство в столице новой воздушной гавани. Новый аэропорт "Рославичи" хотят построить между Васильковым и Обуховым.

Ранее комиссия Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений одобрила предоставление международному аэропорту "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") земли для продления взлетно-посадочной полосы.

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