"Лондон Парк" в Жулянах: история про то, как растут этажи вопреки строительным нормам

Киевляне часто упрекают, что Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации не имеет функций привлекать к ответственности застройщиков, которые игнорируют действующие ГСН и положения Генплана Киева.

К большому сожалению, это ошибочное утверждение, ведь градостроительные ограничения и положения, мы даем соответствуют Генплана, а заказчики строительных работ их часто игнорируют, что провоцирует конфликты, которые затем имеют широкую огласку в СМИ. Яркий пример — строительство жилого дома "Лондон Парк" в исторической местности Жуляны, где предусмотрена малоэтажная застройка.

В 2019 году в Департамент обратился заказчик, обслуживающий кооператив "Жилищно-строительный кооператив "Лондон Парк", для внесения в градостроительный кадастр проектной документации на строительство жилого дома по адресу: улица Луговая, 1д, 1ж, 3к в Соломенском районе.

Согласно данным электронной базы документооборота Департамента заказчику строительства зарегистрированы градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства сблокированных жилых домов (усадебного типа) по указанному адресу.

Согласно действующему Генеральному плану города Киева, утвержденного решением Киевсовета от 28 марта 2002 года, местность, где ведется строительство домов по функциональному назначению, относится к территории жилой усадебной застройки. Этажность домов в пределах территорий усадебной застройки не может превышать 3-х этажей без учета мансарды (а в сельских населенных пунктах — 1-3 этажа).

Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается. Однако после появления рендеров на сайтах по продаже недвижимости, застройщик указал, что новый дом будет 5-этажным — это нарушение градостроительного законодательства. А в проектной документаций представленной на рассмотрение Департамента был предоставлен документ, в котором предусмотрено четыре этажа.

Кроме того, заказчик строительства не выполнил еще ряд норм ГСН и действующего законодательства. Не выполнены требования статьи 5 закона "Об основах градостроительства" в части учета законных интересов и требований владельцев или пользователей земельных участков и зданий, окружающих место строительства. В представленной проектной документации не были выполнены требования ГСН в части обеспечения санитарных и пожарных норм для смежных земельных участков. Заказчик не смог выполнить нормы ГСН даже в части соблюдения расстояния расположения дома от границы смежных участков.

Думаете на этом все? Нет. Согласно действующему ГСН определено понятие "Сблокированный жилой дом" — это дом квартирного типа, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок или улицу. По предоставленному проектному решению ЖСК "Лондон Парк" имеет опосредованный выход на приквартирный участок через подъезд.

Итак, запроектированые здания не относятся к сблокированным. Согласно ГСН, это многоквартирные жилые дома среднеэтажной застройки (от 4 до 5 этажей включительно). Напомню, что Департамент предоставил градостроительные условия для проектирования объекта строительства сблокированных жилых домов (усадебного типа).

Отмечу, что, во время проверки со стороны органов государственного архитектурного контроля, оказывается, что информация о намерениях строительства не всегда соответствует действительности. Наша же задача, проанализировав представленные заказчиком проектные решения, определить, соответствуют ли они градостроительным условиям. Функции проверки достоверности данных у Департамента нет.

Поэтому сейчас наша задача — максимально полно информировать людей об их ответственности и последствиях предоставления недостоверных данных, чтобы свести к минимуму количество таких нарушений. Ведь социальную ответственность за построение дома с грубыми нарушениями законодательства несет застройщик и государственные органы власти. В свою очередь, буду информировать общественность о других интересных историях, связанных с несоблюдением ГСН, градостроительных условий и нарушения действующего градостроительного законодательства.