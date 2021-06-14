Экс-главе "Борисполя" Дыхне вручили обвинительный акт по делу о миллионом ущербе аэропорту

Действующему президенту авиакомпании МАУ и бывшему директору международного аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне вручен обвинительный акт по делу причинения 16,5 млн грн ущерба этому государственному предприятию.

Теперь дело направлено в суд, сообщила представляющая сторону защиты юридическая фирма Miller.

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Указано, что следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела, касающегося вреда госпредприятию в 2014-2019 годах объемом 16,5 млн грн.

В частности, Дыхне обвиняют в том, что когда он был в должности исполняющего обязанности директора ГП Международный аэропорт "Борисполь" (2016-2017 годы), вопреки интересам службы, подписывал предварительные договоры аренды.

Как заявляли в НАБУ, передача помещений предпринимателям происходила по заниженной стоимости. Кроме того, поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.

В свою очередь сторона защиты утверждает, что еще до начала работы Дыхне такие договоры использовались как инструмент для работы в случае "затягивания" конкурсов на аренду помещений. Они свидетельствуют о намерении арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда госимущества.

Как сообщалось, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", что привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Дыхне сообщили о подозрении 7 сентября 2020 года.