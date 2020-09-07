Сдавал в аренду помещения по заниженной цене: экс-директору "Борисполя" вручили подозрение

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководителю государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" и начальнику службы арендных отношений. По оценкам правоохранителей, ущерб от превышения ими власти превышает 16,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

В частности, как установили правоохранители, в течение 2014-2019 годов должностные лица госпредприятия на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности. Однако следствие установило, что это имущество принадлежит Министерству инфраструктуры, и право на его передачу в аренду имеет только Фонд госимущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.

"Несмотря на это, нарушая действующее законодательство, должностные лица неправомерно по заниженной стоимости передавали указанные помещения предпринимателям. И только после того, как в 2019 году государственное предприятие получило рекомендации об устранении причин и условий, которые способствуют совершению уголовного правонарушения, должностные лица "МА "Борисполь" прекратили заключение незаконных договоров", — говорится в сообщении пресс-службы САП.

По данным САП и НАБУ, суммарный ущерб от реализации только двух таких договоров превышает 16,5 млн грн.

Действия бывшего руководителя предприятия и начальника службы правоохранители квалифицируют по части 2 статьи 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и продолжают досудебное расследование.

Имена фигурантов расследования в пресс-службах НАБУ и САП называть отказались. На сегодняшний день руководителем ГП "Международный аэропорт "Борисполь" является Павел Рябикин, возглавивший предприятие в 2017 году. До этого, с 2014 по 2017 год, им руководил нынешний президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне. В 2014 году пост руководителя предприятия занимал Сергей Гомболевский.

В комментарии Delo.ua действующий руководитель Павел Рябикин заявил, что в отношении предприятия ведутся и другие расследования, поэтому подробностей этого дела он не знает.

"Для меня эта информация является новой. Идет достаточно много расследований по предприятию, по разным вопросам. Что и кому предъявляется — мы об этом тоже узнали из публикации САП и НАБУ", — сказал он.

Напомним, что в конце 2019 года в аэропорту "Борисполь" разгорелся скандал относительно аренды коммерческих площадей в терминале "F". В открытом конкурсе на аренду торговых помещений принимали участие две компании, однако процедуру отменило Министерство инфраструктуры. Позднее ведомство объявило о проведении "нового прозрачного конкурса".

Перед этим министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что он хочет, чтобы в МА "Борисполь" заработал "МакДональдз". В то же время, тогда в комментарии Delo.ua в компании "МакДональз Украина" заявили, что не имеют отношения к заявлениям или действиям должностных лиц и представителей государственных органов в СМИ, а также добавили, что в их переговорах с аэропортом речь шла о терминале D, а не F.