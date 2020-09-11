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Суд назначил экс-главе "Борисполя" и президенту "МАУ" Дыхне более 5 млн грн залога

Нынешнего руководителя МАУ подозревают в нанесении 16,5 млн грн ущерба крупнейшему аэропорту страны

Евгений Дыхне. Фото: delo.ua Евгений Дыхне. Фото: delo.ua
Евгений Дыхне. Фото: delo.ua

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил более 5 млн грн залога бывшему руководителю аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне.

Его подозревают в нанесении аэропорту 16,5 млн грн ущерба, сообщает пресс-служба суда в Facebook.

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В частности, указано, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и применил к Дыхне меру пресечения в виде залога в размере 5,25 млн грн.

Таким образом, суд обязал его в течение 5 дней внести залог, прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, прокурорам САП, не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения.

Также Дыхне обязан сдать загранпаспорт, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями и оперативно сообщать об изменении места жительства и работы. Все эти обязательства действуют до 11 ноября.

Известно, что на данный момент Дыхне занимает пост президента компании "Международные авиалинии Украины". Его подозревают в том, что он в бытность руководителем аэропорта "Борисполь" мог злоупотреблять положением, в результате чего аэропорту нанесен ущерб на 16,5 млн грн.

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Ранее сообщалось, что НАБУ разоблачило схему незаконного распоряжения имуществом аэропорта "Борисполь", что привело к нанесению 16,5 млн грн ущерба.

Дыхне сообщили о подозрении 7 сентября. По данным следствия, он мог быть причастен к сдаче в аренду помещений аэропорта по заниженной стоимости без согласования с Фондом государственного имущества.

Как известно, Евгений Дыхне занимал должность первого заместителя генерального директора "Борисполя" в 2017-2019 годах. С 2014 по 2017 годы исполнял обязанности гендиректора. В уголовном производстве фигурируют коррупционные сделки с 2014 по 2019 годы.

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