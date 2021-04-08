Транспорт 9 минут назад

Пассажиропоток "Борисполя" после года падения увеличился в марте более чем на 10%

Всего с начала года аэропорт обслуживал более 534 тысяч пассажиров, из которых 260 тысяч — из регулярных, 275 тысяч — нерегулярных рейсов

Фото: facebook.com/airportboryspil Фото: facebook.com/airportboryspil
Фото: facebook.com/airportboryspil

Пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" в марте 2021 года увеличился более чем на 10% по сравнению с мартом 2020 года.

В целом в прошлом году он сократился на 66%, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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Указано, что всего с начала года аэропорт обслуживал более 534 тысяч пассажиров, из которых 260 тысяч — из регулярных, 275 тысяч — нерегулярных рейсов.

В свою очередь пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 18,6% (40,1 тысячи пассажиров) по сравнению с мартом 2020 года.

Международный пассажиропоток также демонстрирует рост — количество пассажиров увеличилось на 9,2% (494,3 тысячи пассажиров).

При этом основными направлениями из "Борисполя" являются Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай и Минск.

Также в аэропорту акцентируют на том, что рост в марте обусловлен стремительным сокращением пассажиропотока с началом пандемии в 2020 году.

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В то же время в течение первого квартала 2021 года аэропорт обслуживал 1,2 млн пассажиров (среди которых 633 тысячи — пассажиров регулярных рейсов, 573 тысячи — нерегулярных). Это — на 50,5% меньше аналогичного периода 2020 года.

Напомним, пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" по итогам 2020 года составил 5,1 млн пассажиров, что на 66% меньше показателя 2019 года (15,2 млн пассажиров).

Как сообщалось, в 2020 году ГП "Украэрорух" получило чистый убыток на сумму 1,5 млрд грн. При этом, разница между доходом от реализации аэронавигационных услуг "Украэроруха" и их себестоимостью за прошлый год составила — 664,4 млн грн.

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