"Украэрорух" за год получил убыток на 1,5 млрд грн

В 2020 году ГП "Украэрорух" получило чистый убыток на сумму 1,5 млрд грн. При этом, разница между доходом от реализации аэронавигационных услуг "Украэроруха" и их себестоимостью за прошлый год составила — 664,4 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные сводного отчета о выполнении показателей финансового плана предприятия, передает "Марлин".

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Как сообщает издание, в "Украэрорухе" объясняют убыточность последствиями пандемии COVID-19: снижением интенсивности полетов, уменьшением количества самолетов в небе. В то же время, продолжалась работа диспетчерского и инженерного персонала, а также средств навигации.

Кроме этого, в Украэрорухе заявили, что на деятельность госпредприятия негативно влияет дебиторская задолженность, которая на конец прошлого года составляла более 1,3 млрд грн со стороны частной авиакомпании "Международные авиалинии Украины", конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский.

В компании отмечают, что по результатам 2019 "Украэрорух" тоже отчитался о 1,12 млрд грн убытков. В то же время, в 2018 году финансовый отчет завершен годовой прибылью в размере 286,1 млн грн.

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В течение 2020 года "Украэрорух" привлек долгосрочный кредит на 25 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития, а также 200 млн грн финансовой помощи от Администрации морских портов.

Из предыдущих лет "Украэрорух" имеет кредит на сумму 10,1 млн евро от ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития — Delo.ua), 9,8 млн евро от Европейского банка инвестиций и соглашение на финансовый лизинг с кипрской компанией Stilbay Holdings Limited на сумму 3 млн евро.

В Министерства инфраструктуры Украины заявили, что руководителю "Украэроруха" поручено подготовить план мероприятий по повышению операционной эффективности.

По состоянию на конец марта такой план был не готов и находился на доработке на госпредприятии.

Несколько лет на госпредприятие не назначают директора. С октября 2019 года предприятием "Украэрорух" руководит исполняющий обязанности директора Андрей Ярмак.

Ранее сообщалось, что госпредприятие "Украэрорух" за три квартала 2020 года отчиталось о чистых убытках на сумму 1,04 млрд грн.