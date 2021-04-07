Транспорт 50 минут назад

"Украэрорух": возобновление аэротрафика в ЕС могут отложить на неопределенный период

Предыдущие сроки по упрощению правил пересечения границ были намечены на начало июня

Фото: facebook.com/UkSATSE.official Фото: facebook.com/UkSATSE.official
Фото: facebook.com/UkSATSE.official

Восстановление аэротрафика в Европу могут отложить на неопределенный период из-за новых волн карантина по коронавирусу.

Предыдущие сроки по упрощению правил пересечения границ были намечены на начало июня, сообщает пресс-служба "Украэроруха".

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"По поводу возобновления трафика в Европу, давать точные прогнозы по либерализации правил пересечения границ достаточно сложно, учитывая введение строгих ограничительных мер из-за третьей волны коронавируса. Предыдущие сроки по упрощению правил пересечения границ с начала июня могут быть перенесены на неопределенный период", — заявил глава госкомпании Андрей Ярмак.

По его словам, при этом ожидается сезонное увеличение количества рейсов в воздушном пространстве под ответственностью Украины в период летней навигации, когда полноценно начнется туристический сезон.

Известно, что в марте 2021 года украинские авиакомпании выполнили 4603 рейса (это на 5,8% больше по сравнению с мартом 2020 года), а иностранные авиакомпании осуществили 7557 рейсов (меньше на 15,8%).

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что зарубежные поездки в полной мере возобновятся после того, как завершится вакцинация в Украине и мире, и пандемию возьмут под контроль.

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В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что украинцы, скорее всего, смогут летать в Европу не раньше середины лета при выполнении ряда условий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости разработать систему паспортов вакцинации, поскольку в июне 2021 года в странах Европейского союза уже заработает система поездок на основании таких документов.

Как сообщалось, в 2020 году ГП "Украэрорух" получило чистый убыток на сумму 1,5 млрд грн. При этом, разница между доходом от реализации аэронавигационных услуг "Украэроруха" и их себестоимостью за прошлый год составила — 664,4 млн грн.

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