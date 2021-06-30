Транспорт 1 час назад

В Житомирском аэропорту откроют КПП: он будет принимать международные рейсы

Правительство распорядилось открыть пункт пропуска через госграницу в аэропорту "Житомир"

Фото: t.me/mokan_knows Фото: t.me/mokan_knows
Фото: t.me/mokan_knows

Кабинет министров на заседании 30 июня принял распоряжение об открытии пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир".

Это позволит воздушной гавани принимать международные рейсы, говорится в проектах распоряжения правительства.

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"Открыть международный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского воздушного сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным режимом работы", — говорится в документе.

Как ожидают в правительстве, это будет способствовать обеспечению потребностей населения, реализации туристического потенциала и привлечению инвестиций.

При этом по результатам проверки было установлено, что аэропорт, который является "дочкой" ООО "Акорд", — дееспособное предприятие, может обеспечивать взлет, посадку, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.

Ранее аэропорт "Ужгород" принял первый регулярный рейс за последние 2 года.

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Напомним, c 9 сентября 2021 года вступают в силу изменения, необходимые для полноценной работы аэропорта "Ужгород".

При этом с 2022 года планируется начать строительство аэропорта "Закарпатье", чтобы самолеты в регионе могли совершать посадку без захода на территорию соседних государств.

В конце апреля стало известно, что новый аэропорт для региона будет обустроен в Мукачево на базе имущественного комплекса бывшего военного аэродрома.

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