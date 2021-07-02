Одесский аэропорт в течение полутора суток не будет работать

15 июля международный аэропорт "Одесса" приостановит свою работу на 36 часов из-за открытия новой взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба аэропорта.

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Как говорится в сообщении, ООО "Международный аэропорт "Одесса" прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой ВПП.

"Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации был выдан NOTAM A2243/21, согласно которому международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля 2021 года до 12:00 16 июля 2021 года по местному времени", — говорится в сообщении.

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В начале мая экс-министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что новую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту "Одесса" планируют открыть летом текущего года.

К тому времени работы по строительству первой очереди нового аэродрома были завершены.

Перед этим сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины планирует за три года перезапустить на территории страны 16 аэропортов.

Напомним, 24 декабря 2020 года Министерство инфраструктуры обратилось в Кабинет министров с просьбой выделить на безвозвратной основе из фонда по борьбе с COVID-19 500 млн грн на поддержку предприятий гражданской авиации, понесших убытки из-за карантинных ограничений для сохранения данной отрасли.