Транспорт 10 минут назад

Криклий рассказал, когда планируют открыть новую взлетную полосу аэропорта "Одесса"

Работы по строительству первой очереди нового аэродрома завершили, теперь аэропорт должна проверить Госавиаслужба, после чего объект пройдет процедуру сертификации для возможности проведения полетов

Фото: Facebook/Международный аэропорт "Одесса" Фото: Facebook/Международный аэропорт "Одесса"
Фото: Facebook/Международный аэропорт "Одесса"

Новую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту "Одесса" планируют открыть летом текущего года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Глава ведомства отметил, что работы по строительству первой очереди нового аэродрома завершили.

По его словам, теперь аэропорт должна проверить Государственная авиационная служба Украины, после чего объект пройдет процедуру сертификации для возможности проведения полетов.

"Новую бетонную полосу длиной 2800 м и шириной 45 м планируется открыть уже этим летом. Стоянка будет для самолетов класса D, в частности Boeing 757, 767, Airbus A300 и A310 и прочие", — написал Криклий.

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Он добавил, что также работники завершают работы по строительству второй очереди. Уже установили новое оборудование: метеорологические радиолокаторы и радиолокаторы обзора летного поля.

Третья очередь предусматривает строительство рулежной дорожки, которая позволит "еще быстрее" оперировать новой взлетной полосой.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины планирует за три года перезапустить на территории страны 16 аэропортов.

Напомним, 24 декабря 2020 года Министерство инфраструктуры обратилось в Кабинет министров с просьбой выделить на безвозвратной основе из фонда по борьбе с COVID-19 500 млн грн на поддержку предприятий гражданской авиации, понесших убытки из-за карантинных ограничений, с целью сохранения данной отрасли.

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