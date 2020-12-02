Аэропорт Одессы отдали в эксплуатацию частной компании

Государственная авиационная служба 1 декабря выдала сертификат эксплуатанта ООО "Международный аэропорт "Одесса". Как пишет "Думская", ранее сертификат в течение многих лет выдавался коммунальному предприятию "Международный аэропорт "Одесса".

Однако в конце июля текущего года действие старого сертификата закончилось. Его продлили на четыре месяца, до 1 декабря, при этом заявку на получение документа подало уже не КП, а ООО.

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При этом, по данным издания, еще 1 июля между одноименными юрлицами было подписано соглашение, в котором КП заявило о намерении передать ООО функцию эксплуатанта аэродрома, а также обязалось способствовать в выдаче ему соответствующего сертификата.

Земля же, на которой находится аэропорт, по-прежнему остается в коммунальной собственности и пользуется упомянутым КП и госпредприятием "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса", реконструирующим аэродромный комплекс. Никаких решений о передаче земучастка ООО Одесский городской совет не принимал.

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Согласно закону, сертификат эксплуатанта должны иметь все аэропорты страны. Такой документ содержит полную информацию обо всех технических службах аэропорта, а также о подготовке авиационных специалистов, наличии у них свидетельств об окончании специальных курсов, допусков и так далее.

ООО "Международный аэропорт "Одесса" было создано в 2011 году с согласия Одесского горсовета. Его учредителями стали коммунальное предприятие и ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент". Конечными владельцами последнего являются бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

В уставный капитал новой компании было передано имущество КП. При этом доля города в новосозданной компании составила лишь 25%.

Эта сделка, которая представляет собой скрытую приватизацию стратегического предприятия, стала предметом уголовного производства, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро. Имущество аэропорта даже одно время находилось под арестом, однако потом правоохранители потеряли интерес к делу, и до суда оно так и не дошло.

Напомним также, что в ноябре лоукост-авиакомпания Ryanair запустила рейсы из Одессы в Дюссельдорф.