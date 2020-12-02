Транспорт 50 минут назад

Аэропорт Одессы отдали в эксплуатацию частной компании

Госавиаслужба разрешила компании Кауфмана и Грановского управлять аэропортом, переданным ей из коммунальной собственности

Новый терминал аэропорта "Одесса". Фото: пресс-служба Новый терминал аэропорта "Одесса". Фото: пресс-служба
Новый терминал аэропорта "Одесса". Фото: пресс-служба

Государственная авиационная служба 1 декабря выдала сертификат эксплуатанта ООО "Международный аэропорт "Одесса". Как пишет "Думская", ранее сертификат в течение многих лет выдавался коммунальному предприятию "Международный аэропорт "Одесса".

Однако в конце июля текущего года действие старого сертификата закончилось. Его продлили на четыре месяца, до 1 декабря, при этом заявку на получение документа подало уже не КП, а ООО.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом, по данным издания, еще 1 июля между одноименными юрлицами было подписано соглашение, в котором КП заявило о намерении передать ООО функцию эксплуатанта аэродрома, а также обязалось способствовать в выдаче ему соответствующего сертификата.

Земля же, на которой находится аэропорт, по-прежнему остается в коммунальной собственности и пользуется упомянутым КП и госпредприятием "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса", реконструирующим аэродромный комплекс. Никаких решений о передаче земучастка ООО Одесский городской совет не принимал.

Читайте также:
Мининфраструктуры планирует построить новый аэропорт в Закарпатье

Согласно закону, сертификат эксплуатанта должны иметь все аэропорты страны. Такой документ содержит полную информацию обо всех технических службах аэропорта, а также о подготовке авиационных специалистов, наличии у них свидетельств об окончании специальных курсов, допусков и так далее.

ООО "Международный аэропорт "Одесса" было создано в 2011 году с согласия Одесского горсовета. Его учредителями стали коммунальное предприятие и ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент". Конечными владельцами последнего являются бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

В уставный капитал новой компании было передано имущество КП. При этом доля города в новосозданной компании составила лишь 25%.

Эта сделка, которая представляет собой скрытую приватизацию стратегического предприятия, стала предметом уголовного производства, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро. Имущество аэропорта даже одно время находилось под арестом, однако потом правоохранители потеряли интерес к делу, и до суда оно так и не дошло.

Напомним также, что в ноябре лоукост-авиакомпания Ryanair запустила рейсы из Одессы в Дюссельдорф.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Аэропорт "Львов" заявляет о давлении из-за проведенного СБУ и полицией обыска
Аэропорт "Львов" заявляет о давлении из-за проведенного СБУ и полицией обыска
Директор ОПЗ Парсентьев: Давальческая модель самая реалистичная для обеспечения работы ОПЗ
Директор ОПЗ Парсентьев: Давальческая модель самая реалистичная для обеспечения работы ОПЗ
Мининфраструктуры настаивает на работе транспорта в случае локдауна
Мининфраструктуры настаивает на работе транспорта в случае локдауна
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Харьковщине захватили крупное аграрное предприятие

  3. Милованов выступил за жесткий карантин на 3-4 недели, но не во всех сферах

  4. В Германии водитель въехал в толпу: погибло пять человек (обновлено)

  5. Сеть супермаркетов Novus завершила покупку украинской Billa

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...