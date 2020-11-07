Ryanair запустил авиарейсы из Одессы в Дюссельдорф

6 ноября бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair запустила рейсы по маршруту Одесса — Дюссельдорф Веце (Германия).

Как сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию Ryanair, авиарейсы будут выполняться дважды в неделю в рамках зимнего расписания Ryanair-2020.

В честь открытия нового маршрута Ryanair продает билеты в этом направлении от 9,99 евро на путешествия до конца декабря.

"Мы рады началу выполнения рейсов Одесса — Дюссельдорф Веце. Данный рейс соединит между собой Одессу и запад Германии, кроме того, аэропорт Веце находится в непосредственной близости от Нидерландов. Таким образом, наши пассажиры, кроме Дюссельдорфа, получили возможность удобно планировать свои поездки в Дуйсбург, Эссен, Дортмунд и Кельн, а также в соседние города Нидерландов", — рассказал коммерческий директор аэропорта "Одесса" Вячеслав Чеглатонев.

Перед этим Ryanair открыла продажи на авиарейсы по маршруту Херсон — Краков.

Ранее сообщалось, что во второй половине сентября Ryanair приостановит полеты из Украины по 23 направлениям (более чем 70% маршрутов).

Напомним, в конце сентября стало известно, что ирландская авиакомпания Ryanair сокращает 20% провозных емкостей в октябре 2020 года в дополнение к ранее анонсированному 20% уменьшению объема перевозок