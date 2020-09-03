Транспорт 1 час назад

Лоукостер Ryanair приостанавливает более 70% маршрутов из Украины

Во второй половине сентября авиакомпания перестанет выполнять полеты из Украины по 23 направлениям

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: wallpaperflare.com Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: wallpaperflare.com
Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: wallpaperflare.com

Лоукост-авиакомпания Ryanair приостановит полеты из Украины в 23 направления (более чем 70% маршрутов) во второй половине сентября.

Об этом сообщает avianews.com.

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В частности, временно не будут летать по 11 маршрутам из Киева, 7 маршрутам из Одессы, трем маршрутам из Львова и двум направлениям из Харькова.

А именно:

Харьков — Будапешт;

Харьков — Милан;

Киев — Вена;

Киев — Афины;

Киев — Дублин;

Киев — Болонья;

Киев — Катания;

Киев — Бергамо;

Киев — Рим;

Киев — Вильнюс;

Киев — Гданьск;

Киев — Катовице;

Киев — Краков;

Львов — Болонья;

Львов — Бергамо;

Львов — Рим;

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Одесса — Берлин;

Одесса — Будапешт;

Одесса — Болонья;

Одесса — Бергамо;

Одесса — Рим;

Одесса — Гданьск;

Одесса — Катовице.

В пресс-службе Ryanair рассказали изданию, что они почти на 20% уменьшат количество рейсов в сентябре и октябре из-за падения числа новых бронирований.

"Ryanair подтверждает, что большинство этих сокращений будет касаться уменьшения частоты полетов, а не закрытия маршрутов, и в значительной степени будет фокусироваться на таких странах как Испания, Франция и Швеция", — заявили в авиакомпании.

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В то же время источники на рынке рассказали avianews.com, что это решение Ryanair связано с запретом Украины на въезд в страну иностранцев, которое правительство ввело до конца сентября.

Из 31 маршрута продолжат функционировать 8 — из киевского аэропорта "Борисполь" в Пафос, Берлин, Барселону, Мадрид, Валенсию, Лондон, Манчестер. Из Львова — только в Лондон.

Указано, что расписание поменяли именно на вторую половину сентября, чтобы авиакомпания могла не платить компенсацию за отмену рейса, так как сделала это не менее чем за 14 дней до вылета.

Пассажир при отмене рейса может рассчитывать только на возврат стоимости авиабилетов или бесплатное перебронирование на альтернативный рейс.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair запускает два новых рейса из Украины: из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф.

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