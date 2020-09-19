Транспорт 40 минут назад

Ryanair продолжает сокращать количество авиарейсов

В Ryanair обвиняют в необходимости нового сокращения расписания правительства стран ЕС, которые постоянно вводят новые ограничения на поездки или меняют политику в отношении путешествий

Фото: Ryanair Фото: Ryanair
Фото: Ryanair

Ирландская авиакомпания Ryanair сокращает 20% провозных емкостей в октябре 2020 года в дополнение к ранее анонсированному 20% уменьшению объема перевозок, сообщает Avianews.

По информации издания, с учетом новых изменений, авиакомпания рассчитывает выполнить 40% рейсов от уровня расписания октября 2019 года.

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Новое сокращение позволит Ryanair поддерживать загрузку самолетов на уровне более 70%, то есть, в салоне в среднем будет занято более 130 мест из 189. В октябре 2019 года на рейсах Ryanair было занято 96% кресел или 181 место из 189.

Как отмечает Avianews, в Ryanair обвиняют в необходимости нового сокращения расписания правительства стран Евросоюза, которые постоянно вводят новые ограничения на поездки или меняют политику в отношении путешествий.

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Многие из изменений вводятся в действие практически сразу после анонсирования.

В результате, информируют в лоу-косте, это уменьшает число сделанных заранее бронирований.

На данный момент авиакомпания еще не приняла решения об изменении зимнего расписания, которое будет действовать с 25 октября 2020 года по 28 марта 2021 года.

В то же время, в Ryanair не исключают, что может потребоваться аналогичное сокращение провозных емкостей, если правительства будут продолжать политику по ограничению поездок и экономической активности.

Ранее сообщалось, что во второй половине сентября Ryanair приостановит полеты из Украины в 23 направления (более чем 70% маршрутов).

 

 

 

 

 

 

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