Транспорт 1 час назад

Ирландская авиакомпания открыла рейсы из Херсона в Краков

На 2021 год херсонский аэропорт полностью освободил ирландскую компанию от уплаты аэропортовых сборов

Фото: Facebook/Ryanair Фото: Facebook/Ryanair
Фото: Facebook/Ryanair

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair открыла продажи на рейсы по маршруту Херсон — Краков.

Об этом рассказал директор аэропорта "Херсон" Виталий Кучерук, передает Центр транспортных стратегий.ирландияRyanair 

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По словам Кучерука, освоение новых направлений авиакомпании откладывают в лучшем случае до марта 2021 года.

"Единственное, что могу хорошего рассказать на эту тему: лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на авиарейсы Херсон — Краков — Херсон. Ранее анонсированные рейсы на Катовице и Вену откладываются из-за эпидситуации", — рассказал Кучерук.

Директор аэропорта также проинформировал, что на следующий год аэропорт полностью освободил ирландскую компанию от уплаты аэропортовых сборов.

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"Мы ценим партнерство с этим перевозчиком и всячески его стимулируем. Например, Ryanаir полностью освободили от уплаты за аэропортовые услуги и сборы на 2021 год", — отметил Кучерук.

Он добавил, что сейчас в Херсон летают только две авиакомпании — Turkish Аirlines (два еженедельных рейса из Стамбула) и Windrose (5 рейсов в Киев).

На сайте Ryanair билеты на рейсы Херсон — Краков продаются на даты начиная с 30 марта 2021 года. Выполнение рейсов запланировано дважды в неделю — по вторникам и субботам. 

Также в системе бронирования авиакомпании можно приобрести билеты на рейсы Херсон — Катовице, начиная с 28 марта. Перелеты по этому маршруту планируются по средам и воскресеньям.

Как сообщалось ранее, в начале августа турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиарейс Стамбул — Херсон.

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