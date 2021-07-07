СБУ выявила махинации в аэропорту Запорожья: дважды заплатили за взлетную полосу

Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта в махинациях при ремонте взлетно-посадочной полосы, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 9 млн грн. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По версии следствия, чиновник коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье" закрыл глаза на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантии, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих же самых участков.

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Ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей привело к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, нанесло экономический ущерб КП на более чем 9 млн грн.

Ему было сообщено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит от двух до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Мероприятия по разоблачению махинаций проводили сотрудники Управления СБУ в Запорожской области во взаимодействии с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики СБУ под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, что в запорожском аэропорту в мае 2020 года завершили строительство нового терминала. Однако заработал он лишь в октябре.