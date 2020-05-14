В запорожском аэропорту завершили строительство нового терминала (ФОТО)

Карантин из-за пандемии коронавируса в мире внес свои коррективы в начало работы нового пассажирского терминала международного аэропорта "Запорожье", но его строительство завершено.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк.

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По его словам, теперь осталось только получить все соответствующие документы.

"Но сегодня во время рабочего визита на терминал я убедился, что он готов к приему пассажиров, хотя несколько лет назад это было лишь мечтой. А теперь мечтаю, чтобы для запорожцев был открыт весь мир, и уверен, что так оно и будет. Карантин закончится, со временем ситуация наладится и люди будут летать на отдых, по делам, в командировку, к родным и друзьям... Знаю, что многие ждали окончания работ по строительству терминала. Теперь ждем стабилизацию ситуации в мире", — написал мэр.

Буряк напомнил, что новый терминал — это современное здание европейского образца площадью более 12 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность составляет 400 пассажиров в час, и есть внутренние резервы для увеличения этого показателя.

"После открытия терминала мы запустим из центра города в аэропорт еще и маршрут с большими автобусами для удобства запорожцев и гостей города", — добавил городской голова.

Ранее сообщалось, что новый терминал планируют открыть для пассажиров в марте 2020 года.