В Запорожье открыли новый терминал аэропорта (ФОТО)

В понедельник, 19 октября, начал работу новый терминал аэропорта "Запорожье". Как сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий, первыми им воспользовались 123 пассажира утреннего рейса в Киев компании SkyUp.

Пропускная способность нового терминала составляет 400 пассажиров в час. По словам министра, в ближайшее время должны начаться и международные полеты.

В свою очередь, мэр областного центра Владимир Буряк уточнил на своей официальной странице в Facebook, что это будет сделано уже со среды (21 октября).

Кроме SkyUp, терминал пока будет принимать пассажиров местной авиакомпании "Мотор Сич".

Напомним, о завершении строительства объекта Буряк заявил еще в мае. Ранее его собирались открыть еще в марте.

Отметим, что сам Буряк баллотируется на новый срок на выборах мэра, которые пройдут как раз в ближайшее воскресенье, 25 октября.