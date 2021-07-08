Транспорт 40 минут назад

АМКУ разрешил Мининфраструктуры финансировать строительство в аэропорту "Днепр"

Регулятор разблокировал предоставление аэродрому 1,5 млрд грн

Фото: Днепровская ОГА Фото: Днепровская ОГА
Фото: Днепровская ОГА

Антимонопольный комитет Украины разрешил Министерству инфраструктуры финансировать строительство взлетной полосы аэропорта "Днепр".

Ранее регулятор заблокировал предоставление аэродрому 1,5 млрд грн, сообщает пресс-служба АМКУ.

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В Комитете отметили, что поддержка мер по обеспечению безопасности аэропорта осуществляется на основании бюджетной программы "Укринфрапроекта" и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" объемом 169,86 млн грн и не является государственной помощью.

В то же время госпомощью признана поддержка проектирования и строительства аэродрома, которая выделяется ведомством для ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и аэропорта "Днепр" общим объемом более 6 млрд грн.

Эта помощь, по данным АМКУ, является допустимой для конкуренции при условии выполнения трех обязательств. Прежде всего, нужно обеспечить прозрачную и недискриминационную процедуру отбора будущего эксплуатанта аэродрома "Днепр".

Также условием является обеспечение открытости "Днепра" для всех потенциальных авиаперевозчиков, он не должен использоваться одним авиаперевозчиком.

Кроме того, нужно будет ежегодно подавать отчетность по пассажиропотоку и полученной прибыли.

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Напомним, Антимонопольный комитет Украины прекратил предоставление 1,5 млрд грн государственной помощи на строительство аэропорта в Днепре, ведь Министерство инфраструктуры не уведомило вовремя Комитет о соответствующих планах.

Несмотря на остановку финансирования АМКУ, строительные работы в аэропорту "Днепр" продолжаются.

Как сообщалось, в начале апреля 2021 года аэропорт "Днепропетровск" окончательно переименовали в "Днепр".

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта в махинациях при ремонте взлетно-посадочной полосы, в результате чего госбюджету нанесен ущерб на сумму более 9 млн грн.

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