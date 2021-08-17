За три месяца Украину посетили почти 30 тысяч туристов из Саудовской Аравии

В мае-июле Украину посетили 35 тысяч 193 туриста из стран Персидского (Арабского) залива — Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы.

Почти 85% всех гостей из этого региона — 29 тысяч 809 — были гражданами Саудовской Аравии. Это в восемь раз больше, чем в докризисном 2019 году.

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Кроме того, Украина приняла за три месяца 2677 туристов из Объединенных Арабских Эмиратов и 1007 туристов из Омана.

Отмечается, что интерес жителей Аравийского полуострова к Украине обусловлен введением безвизового режима, открытием новых прямых авиарейсов и "оттепелью" после года карантина. По данным Visit Ukraine, один отдыхающий из Персидского залива в среднем за 5-7 дней тратит в Украине 2,5 тысячи долларов.

Напомним, что в июне в Государственном агентстве развития туризма указывали на существование в Украине проблемы нетолерантности части украинцев к людям других национальностей, которая не способствует комфортному пребыванию в Украине туристов из арабских стран.

В ведомстве подчеркивали важность для Украины аравийских туристов, поскольку они оставляют в посещаемых странах немало денег. Поводом же тогда послужила новость, что с 11 июня в киевский аэропорт "Борисполь" стала трижды в неделю летать из саудовской столицы Эр-Рияда компания Flynas.

Кроме того, в июле компания Jazeera Airways запустила рейс из Кувейта в Киев, который выполняется дважды в неделю.