Бизнес 40 минут назад

За три месяца Украину посетили почти 30 тысяч туристов из Саудовской Аравии

Кроме того, Украину осваивают туристы из других аравийских стран, в том числе ОАЭ и Омана

Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Марьяна Матвейчук/Хмарочос
Фото: Марьяна Матвейчук/Хмарочос
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Суспільне Карпати
Фото: Марьяна Матвейчук/Хмарочос
Фото: Марьяна Матвейчук/Хмарочос
Фото: Марьяна Матвейчук/Хмарочос
Фото: Марьяна Матвейчук/Хмарочос
Фото: Марьяна Матвейчук/Хмарочос
Фото: Марьяна Матвейчук/Хмарочос
Фото: Марьяна Матвейчук/Хмарочос
Фото: Марьяна Матвейчук/Хмарочос
Фото: Facebook/Lyolya Filimonova
Фото: Facebook/Lyolya Filimonova
Фото: Facebook/Lyolya Filimonova
Фото: Facebook/Lyolya Filimonova
Фото: пресс-служба курорта &quot;Буковель&quot;
Фото: пресс-служба курорта "Буковель"
Фото: пресс-служба курорта &quot;Буковель&quot;
Фото: пресс-служба курорта "Буковель"
Фото: пресс-служба курорта &quot;Буковель&quot;
Фото: пресс-служба курорта "Буковель"
Фото: Марьяна Цымбалюк/Экономическая правда
Фото: Марьяна Цымбалюк/Экономическая правда
Фото: Марьяна Цымбалюк/Экономическая правда
Фото: Марьяна Цымбалюк/Экономическая правда
Фото: Марьяна Цымбалюк/Экономическая правда
Фото: Марьяна Цымбалюк/Экономическая правда
Фото: Марьяна Цымбалюк/Экономическая правда
Фото: Марьяна Цымбалюк/Экономическая правда

В мае-июле Украину посетили 35 тысяч 193 туриста из стран Персидского (Арабского) залива — Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы.

Почти 85% всех гостей из этого региона — 29 тысяч 809 — были гражданами Саудовской Аравии. Это в восемь раз больше, чем в докризисном 2019 году.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, Украина приняла за три месяца 2677 туристов из Объединенных Арабских Эмиратов и 1007 туристов из Омана.

Читайте также:
В Турции сгорели 4 экскурсионных судна: спасаясь, пассажиры прыгали в воду (ВИДЕО)

Отмечается, что интерес жителей Аравийского полуострова к Украине обусловлен введением безвизового режима, открытием новых прямых авиарейсов и "оттепелью" после года карантина. По данным Visit Ukraine, один отдыхающий из Персидского залива в среднем за 5-7 дней тратит в Украине 2,5 тысячи долларов.

Напомним, что в июне в Государственном агентстве развития туризма указывали на существование в Украине проблемы нетолерантности части украинцев к людям других национальностей, которая не способствует комфортному пребыванию в Украине туристов из арабских стран.

В ведомстве подчеркивали важность для Украины аравийских туристов, поскольку они оставляют в посещаемых странах немало денег. Поводом же тогда послужила новость, что с 11 июня в киевский аэропорт "Борисполь" стала трижды в неделю летать из саудовской столицы Эр-Рияда компания Flynas.

Кроме того, в июле компания Jazeera Airways запустила рейс из Кувейта в Киев, который выполняется дважды в неделю.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На Камчатке туристический вертолет упал в озеро, восемь человек пропали без вести (ВИДЕО)
На Камчатке туристический вертолет упал в озеро, восемь человек пропали без вести (ВИДЕО)
В Украине за сутки выявили еще 417 человек с Covid-19, а 14 умерли
В Украине за сутки выявили еще 417 человек с Covid-19, а 14 умерли
В Турции сгорели 4 экскурсионных судна: спасаясь, пассажиры прыгали в воду (ВИДЕО)
В Турции сгорели 4 экскурсионных судна: спасаясь, пассажиры прыгали в воду (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский пытается отобрать полномочия у Кличко через Ермака и Столара — Романенко

  3. НБУ ко Дню независимости вводит монету с QR-кодом из серебра и 250-гривневую из золота

  4. Афганистан: 12 украинских военнослужащих застряли на военной базе в Кабуле

  5. Сергей Семочко через суд восстановился в должности замглавы Службы внешней разведки

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...