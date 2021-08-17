В Турции сгорели 4 экскурсионных судна: спасаясь, пассажиры прыгали в воду (ВИДЕО)

В Турции в районе курортной Алании пожар уничтожил 4 экскурсионных суда.

Чтобы спастись от огня, люди прыгали за борт в воду, сообщает Haberler.

Указано, что пожар вспыхнул вечером в воскресенье, 15 августа, на одном из прогулочных судов в районе Тюрклер в провинции Анталья. Огонь быстро перекинулся на три соседних судна.

Как отмечается, люди, которые находились на судах, спасались от огня, прыгая в воду.

"В результате погибших нет. Один человек госпитализирован, поскольку отравился дымом", — говорится в сообщении.

В итоге два деревянных судна сгорели полностью, а еще два, покрытых металлом, пожарным удалось потушить. Причины возгорания установит расследование.

Напомним, в мае 2021 года пожар на пристани в городе Каштела в Хорватии уничтожил 5 роскошных яхт и 18 меньших судов.

Как сообщалось, с конца июля 2021 года из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны бушевали лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели.

От пожаров больше всего пострадали туристические провинции Мугла и Анталья. По меньшей мере 8 человек погибли, а тысячи жителей были вынуждены бежать.

Из-за аномальной жары на востоке Средиземноморья также вспыхнули пожары в лесах Греции, Италии, Албании.