Греция в огне: лесные пожары вышли из-под контроля (ФОТО, ВИДЕО)

В Греции продолжают бушевать лесные пожары, которые угрожают историческому и культурному наследию страны, сообщает агентство The Associated Press.

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По информации агентства, вечером 5 августа в результате пожаров были разрушены несколько домов к северу от столицы страны Афин.

По словам правительства, пожар угрожал электроснабжению некоторых районов столицы.

Огонь также приблизился ко дворцу Татой — бывшему загородному дворцу греческих монархов, а также к Древней Олимпии — месту, где зажигают олимпийский огонь. <p>В районе Афин, в центральной Греции, на острове Эвбея и недалеко от Древней Олимпии функционируют вертолеты и сбрасывающие воду самолеты, направленные греческими военными и странами Евросоюза. Десятки деревень и поселений эвакуировали. <iframe width="715" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/gg3kzxoGJdg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen">

Огонь также приблизился ко дворцу Татой — бывшему загородному дворцу греческих монархов, а также к Древней Олимпии — месту, где зажигают олимпийский огонь.

В районе Афин, в центральной Греции, на острове Эвбея и недалеко от Древней Олимпии работают вертолеты и сбрасывающие воду самолеты, направленные греческими военными и странами Евросоюза.

Десятки деревень и поселений эвакуировали.

Представитель береговой охраны сообщил, что с пляжей на северо-востоке Эвбеи были эвакуированы 653 человека.

Как передает Ekathimerini, 6 августа в 05:00 по местному времени жители двух греческих городов Вотонас и Марафон на север от Афин получили приказ направиться к побережью, так как лесные пожары вышли из-под контроля.

В пожарной службе сообщили, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях. Спасатели также готовятся к сильным ветрам, прогнозируемым в Аттике и остальной Греции.

По состоянию на утро 6 августа разрушены или повреждены были уже десятки домов, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что в результате пожара была стерта территория площадью от 4,5 до 5 тысяч гектаров.

В результате пожаров погибших нет, но госпитализированы в медучреждения несколько десятков человек, в основном пожарных, получивших легкие ожоги, а также жителей, пострадавших от отравления дымом.

Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата. В частности, 2 августа температура в одном из районов страны превысила +46°С. Температура воздуха пока продолжает держаться выше 40°С.

Напомним, из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережье страны с конца июля бушуют лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели. Пламя добралось и до популярной туристической провинции Анталья. Из-за сильного ветра огонь распространился на прилегающие к городу лесопарки и сельскохозяйственные угодья.

Кроме этого, в центре материковой Италии 1 августа начались лесные пожары в регионе Абруццо, на побережье Адриатического моря.

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