Якутия в огне: столицу республики заволокло дымом (ВИДЕО)

На территории республики Якутия (Российская Федерация) продолжаются масштабные лесные пожары. По данным на 19 июля, зафиксировано 216 очагов возгорания, огонь прошел более 1,5 млн гектаров, передает "Медуза".

По информации издания, столица республики — город Якутск — окутана дымом. Из-за задымления была нарушена работа аэропорта и приостановлено паромное сообщение на реке Лене.

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Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе в Якутске превышена в 1,7-3 раза.

В тушении пожаров в регионе задействовано более двух тысяч человек и 284 единицы техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200.

Как информирует ВВС, дым от пожаров накрыл более 50 населенных пунктов.

Глава Якутии Айсен Николаев 18 июля обратился к жителям республики и призвал их сохранять спокойствие.

"Совершенно понятно, что каждый житель нашей республики серьезно обеспокоен из-за удушающего, едкого дыма, особенно страдают дети и пожилые граждане", — заявил Николаев.