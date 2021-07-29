Происшествия 40 минут назад

Крупный лесной пожар возник в турецкой Анталье: есть жертвы (ВИДЕО)

Огонь перекинулся на город Манавгат, пострадали несколько десятков человек

Пожар в Анталье. Фото: instagram.com/gurbetcigencler Пожар в Анталье. Фото: instagram.com/gurbetcigencler
Пожар в Анталье. Фото: instagram.com/gurbetcigencler

В Турции лесной пожар, начавшийся в районе города Манавгат в провинции Анталья, перекинулся на жилые районы.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает CNN.

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Указано, что пожар начался в ближайшем лесу в четырех местах на фоне 40-градусной жары. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Огонь затронул жилые дома.

Сейчас над городом виден густой черный дым. Жителей четырех городских кварталов эвакуировали.

К тушению пожара привлекли как минимум один самолет, 19 вертолетов и более 400 пожарных.

Также в Манавгат направили спасателей из других городов. Пожарные пытаются взять под контроль распространение огня, доложили местные чиновники.

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Мэр Антальи Мухиттин Беджек заявил, что это самый крупный пожар, который он когда-либо видел. Он считает подозрительным, что огонь вспыхнул сразу в четырех местах. По этому поводу будет проведено расследование.

"В результате пожара пострадали 30 человек", — сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

При этом в результате масштабного лесного пожара в Анталье погиб, по меньшей мере, один человек.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, многие люди сейчас уже выписаны из больниц после отравления дымом от пожара, впрочем, еще шестеро остаются в медучреждениях.

"Огонь еще не удалось полностью взять под контроль", — заявил чиновник.

Он добавил, что сейчас огнем охвачено 600 гектаров земли, причем, согласно прогнозам, эта площадь, вероятно, увеличится в три или четыре раза.

Министр отметил, что лесные пожары распространились также на провинции Адана и Мерсин.

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В то же время власти Антальи уверяют, что пожар в районе Манавгата никак не угрожает безопасности туристических объектов.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров, которые начались 30 сентября 2020 года в Луганской области, погибли три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом.

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