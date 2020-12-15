В 2020 году сумма ущерба от стихийных бедствий в мире достигла $76 млрд

В 2020 году сумма ущерба от стихийных бедствий в мире, масштабных лесных пожаров и рекордного количества ураганов в Атлантике достигла $76 млрд.

Об этом со ссылкой на данные швейцарской страховой компании Swiss Re сообщает агентство Reuters.

Указано, что годом ранее ущерб от стихийных бедствий оценили всего в $54 млрд.

Как отмечается, общие убытки страховой отрасли в размере $83 млрд сделали 2020 год пятым самым затратным годом с 1970 года, подсчитали страховщики со штаб-квартирой в Цюрихе.

"Убытки были вызваны рекордным количеством сильных штормов — гроз с торнадо, наводнениями и градом — и лесных пожаров в США", — убеждены в Swiss Re.

Известно, что в Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон случилось более 800 лесных пожаров, от которых пострадали около 6 млн акров земли. Из-за пожаров были разрушены тысячи зданий, сооружений и частных построек, что вызвало миллиарды страховых случаев.

Еще $20 млрд страховых выплат пришлось сделать из-за бурного сезона ураганов в Северной Атлантике, во время которого случилось 30 ураганов.

"Только на Луизиану обрушилось 5 штормов, хотя большая часть обрушений не затронула густонаселенные районы, что снизило общий уровень застрахованных убытков с уровня в $97 млрд, которые пришлось выплатить в 2017 году", — отмечают страховики из Швейцарии.

Там полагают, что изменение климата приведет к увеличению числа таких явлений, поскольку влажный воздух и повышение температуры создают более экстремальные погодные условия.

"Как и в случае с COVID-19, изменение климата станет серьезным испытанием для глобальной устойчивости. COVID-19 хотя бы имеет граничный срок, а изменение климата — нет, и неспособность "озеленить" восстановление мировой экономики сейчас приведет к увеличению затрат для общества в будущем", — подчеркнул Жером Жан Хегели, главный экономист Swiss Re Group.

Он отметил, что его оценки потерь в результате катастроф не включают претензии, связанные с COVID-19, которые, по его словам, потребуют значительно больше времени, чем обычно, для оценки и подсчета.

Ранее сообщалось, что в Украине сильно поменяется климат из-за глобального потепления.

Напомним, Германия обещает выделить 500 млн евро на поддержку усилий бедных стран мира в сфере борьбы с изменениями климата.

О планах достижения углеродной нейтральности сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно первому национально определяемому вкладу Украины в Парижское соглашение, наша страна взяла на себя обязательство не превысить 60% в 2030 году от уровня выбросов парниковых газов в 1990 году (либо сокращение на 40% с 1990 года без учета сектора "Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство").