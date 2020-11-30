Урожайность овощей и фруктов на юге Украины повысилась на 15-20%: влияет изменение климата

Урожайность овощей и фруктов на юге Украины повысилась на 15-20% из-за раннего созревания.

Отныне огурцы, помидоры, салат и чеснок можно сажать и собирать раньше, пишет "Украина молодая".

Указано, что в Херсонской области климатические условия уже аналогичные субтропикам, и об этом хорошо знают местные аграрии, которым пришлось скорректировать перечень выращиваемой продукции в пользу более теплолюбивых сельхозкультур.

Как отмечается, самое засушливое за последние 150 лет лето 2020 года доказало целесообразность адаптации на юге Украины зизифуса, миндаля, гранатов, бананов, инжира и разнообразных цитрусовых.

"Климат в Украине меняется еще быстрее, чем происходит глобальное потепление в мире. Если среднемировое повышение температуры сегодня составляет 1,1°C, то в Украине этот показатель достигает почти 1,5°C, а за последнее десятилетие температура воздуха в нашей стране вообще поднялась на 2°C", — подчеркнула начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Таким образом, субтропический климат Херсонской области позволяет фермерам собирать по два-три урожая таких традиционных культур как лук, морковь, картофель, арбузы, дыни и капуста, а также задумываться над выращиванием более дорогой экзотики.

"На моем приусадебном участке растут даже ананасы. На даче высадил саженцы мандаринов, апельсинов и лимонов, соседи заинтересовались и просят поделиться опытом. Урожай с одного дерева достигает 20-30 кг плодов, все деревья хорошо переносят последние зимы, ведь температура воздуха даже ночью редко опускается ниже -3-5°C. А вот проблема с поливом с каждым годом набирает актуальность. Вода дорожает, и обустройство качественного капельного орошения — дело хлопотное и недешевое", — рассказал херсонский аграрий Роман Гнений.

Согласно заключению экспертов, к 2050 году в мире могут исчезнуть до половины растений, которые из-за повышения температуры не успевают приспособиться к новым климатическим условиям.

Ранее сообщалось, что потери украинских сельхозпроизводителей из-за засухи и заморозков могут достичь 118 млрд грн.