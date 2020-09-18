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АПК 1 час назад

Засуха в Украине: названа прогнозная сумма убытков аграриев

Из-за непогоды больше всего пострадали посевы кукурузы и подсолнечника

Фото: piqsels.com Фото: piqsels.com
Фото: piqsels.com

Потери украинских сельхозпроизводителей из-за засухи и заморозков могут достичь 118 млрд грн.

Об этом заявил председатель Общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков, сообщает пресс-служба "АСУ".

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По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий сильно пострадали посевы кукурузы. Урожайность в этом году на 40% меньше, чем в прошлом.

Не лучше дела и по подсолнечнику, урожайность которого в части регионов составляет всего 0,3-0,4 т/га. Это — в 4-5 раз ниже прошлогодних показателей.

Новиков убежден: чтобы восстановить производство в ряде регионов, надо изменить систему кредитования аграрного сектора, создать условия для того, чтобы реально заработал проект поддержки "5-7-9", предоставить сельхозпроизводителям компенсацию по процентным ставкам, особенно пострадавшим хозяйствам.

Он подчеркнул, что Аграрный союз Украины и все сознательные сельхозпроизводители требуют оптимизации уплаты НДС при наступлении форс-мажорных обстоятельств, наиболее пострадавших от неблагоприятных погодных условий.

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"Уже сегодня надо вводить систему страхования с государственной поддержкой. Отстроить по новым принципам систему кредитования аграрного сектора, ведь имеющиеся инструменты не работают. Выделить из фонда Кабмина деньги, которые были обещаны правительством пострадавшим, на уровне 5000 грн/га, хотя реальные потери некоторых хозяйств составляют 10 000 — 15 000 грн/га. Выплата обещанных денег хоть как-то поможет продержаться на плаву наиболее пострадавшим хозяйствам", — считает Новиков.

По его словам, засуха продемонстрировала, насколько изменение климата является критическим для нашей страны, насколько важно на государственном уровне решать вопросы восстановления орошения.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен в 2021 году начать большое строительство оросительных систем на юге Украины.

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