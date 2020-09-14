В Одесской области фермеры грозят перекрыть дороги: требуют компенсации убытков от засухи

Фермеры Килийского района Одесской области готовятся к акциям протеста и перекрытию дорог в связи с отсутствием какой-либо государственной поддержки в связи с засухой, которая продолжается в регионе второй год подряд.

Об этом сообщают "Українські новини".

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В частности, представитель инициативной группы, фермер Александр Пересудько утверждает, что аграрии области доведены до отчаяния.

"Без помощи Кабмина бессарабский фермер не выживет в этом году. Чтобы посеяться год назад, мы взяли кредиты на удобрения, семена, солярку. Все имущество сейчас заложено еще с прошлого года. На нас никто не обращает внимание. К нам приезжали все: и Тарас Высоцкий (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства), трижды был сам министр и губернатор, но результата нет. Приезжают и рассказывают, что нет схемы платить", — пожаловался фермер.

По словам аграриев, чиновники Кабмина пообещали им подготовить программу о компенсации агрострахования. В теории это должно выглядеть так: страхование будет стоить 300-400 грн за гектар и 50% фермерам должны компенсировать. Но это минимум, считают сельхозпроизводители.

Указано, что в настоящий момент в регионе уже погибли от 80% до 100% озимых, продолжают гибнуть яровые культуры. Хозяйства лишились подсолнечника, проса, кукурузы.

Глава ассоциации фермеров Бессарабии Алла Стоянова называет ситуацию катастрофической.

"Засуха была с 2019 года. Еще в 2018 году аграрии зашли в кредиты для посевной кампании в 2019 году. Ожидали, что, затянув пояса, в 2020 году станут на ноги, но попали в ловушку: выложились по полной, денег на счетах нет, склады пустые, в полях все сгорело, аренду пайщикам платить не с чего, налоги — не с чего", — отметила она.

При этом ситуация критическая не только для аграриев, но и для всего региона: здесь фермерские хозяйства являются бюджетообразующими. Без налоговых поступлений все работники социальной сферы могут остаться без зарплат и соцвыплат.

"Правительство знает о нашей беде — были акции протестов. Возможность помочь у правительства есть, но не хватает понимания, как они могут помочь. Компенсация — замечательный механизм, но на сегодня Торговая палата не признает засуху форс-мажором. Без реальной финподдержки аграрии не выживут. Есть частное страхование, но оно очень дорогое. Если бы был инструмент компенсации страхового платежа — уверена, аграрии бы им воспользовались", — заявила Стоянова.

Необходимость введения страхового платежа отмечает и Иван Слободяник, глава Всеукраинского конгресса фермеров. Он подчеркивает: для решения проблемы бессарабских фермеров власти должны действовать комплексно.

"Без компенсации из резервного фонда за потерянный урожай в этом году в регионе будет беда. Должна быть масштабная программа орошения, именно государственная, потому что частный бизнес не потянет ее восстановить. Нужно, чтобы фермеры научились пользоваться страховыми продуктами. Будем требовать компенсацию страхового платежа, как это действует в ЕС", — заявил Слободяник.

Также Всеукраинский конгресс фермеров призывает аграриев объединяться и выработать единую позицию, чтобы требовать от государства принятия конкретных мер по поддержке фермеров не только Бессарабии, но и других регионов Украины, пострадавших от засухи.

В свою очередь президент Владимир Зеленский ожидает от правительства оперативных предложений по помощи фермерам и аграриям, пострадавшим от засухи.

Известно, что на совещании 14 сентября глава государства задал министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко вопрос о помощи фермерам и аграриям, пострадавшим в 2020 году из-за большой засухи.

Министр сообщил, что аграрии и фермеры подали заявки на кредиты на общую сумму 360 млн грн. 80% этих заявок было одобрено. В то же время в бюджете на следующий год запланировано выделить финансирование на внедрение системы страхования и расширение программ орошения на юге Украины.

Также он напомнил, что было проведено голосование по законопроекту о портфельных гарантиях №3659-д, которым предусмотрено введение механизма портфельных госгарантий в максимальном объеме до 5 млрд грн на следующий год.

Зеленский подчеркнул, что ожидает от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложений о помощи пострадавшим от засухи фермерам и аграриям уже сейчас, а не только на будущее.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен в 2021 году начать большое строительство оросительных систем на юге Украины.