Кабмин планирует большое строительство оросительных систем на юге Украины

Кабинет министров намерен в 2021 году начать большое строительство оросительных систем на юге Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает AgroPortal.

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Он отметил, что сельхозпроизводители в южных областях страны в 2020 году сильно пострадали от засухи.

"Аграрии и фермеры постоянно обращались к правительству с просьбой о создании эффективной системы оросительных проектов. Поэтому, на следующий год мы запланировали под эгидой программы "Большое строительство" — создание оросительных систем в южных областях Украины", — анонсировал Шмыгаль.

По его словам, это будет стратегический проект, который даст возможность резко увеличить качественные площади под посевами, даже в засушливых регионах.

Как рассказал премьер, уже сегодня правительство начинает унифицировать нормативную базу для экологически безопасного орошения, полива и водоотведения.

"Такие системы должны увеличить урожайность и обезопасить аграриев от неблагоприятных погодных условий", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, в Украинской зерновой ассоциации планируют пересмотреть прогноз сбора поздних зерновых из-за засухи.

Эксперты отмечают, что засуха, в основном, затронула южные и, в некоторой степени, центральные области Украины.

В частности, аграрии Одесской области страдают от больших потерь посевов, причиной которых стало отсутствие снежного покрова зимой, заморозки, отсутствие дождей и засуха весной.