Кабмин готовит законопроект по страхованию урожая — Зеленский

Руководство Украины должно оперативно реагировать на влияние неблагоприятных погодных условий на урожай во многих регионах.

Об этом на встрече с предпринимателями Кировградской области заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

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В ходе встречи отмечалось, что в этом году было мало осадков и серьезная засуха, что негативно отразилось на урожае. С учетом долгосрочных изменений климата не только в Украине, но во всем мире, это может стать проблемой не одного года.

"Нужно создавать новые системы полива, программы страхования урожаев. Не волнуйтесь: правительство уже этим занимается — по страхованию готовится соответствующий законопроект", — отметил президент.

Зеленский добавил, что должна быть ситуативная реакция в этом году.

Глава государства обратился к правительству, Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства, чтобы они срочно определили, что можно успеть сделать в этом году, чтобы помочь аграриям.

Ранее в Офисе президента объявили урожай 2020 года назвали одним из главнейших приоритетов работы власти.

Напомним, в Украинской зерновой ассоциации планируют пересмотреть прогноз сбора поздних зерновых из-за засухи.

Эксперты отмечают, что засуха, в основном, затронула южные и, в некоторой степени, центральные области Украины.

В частности, аграрии Одесской области страдают от больших потерь посевов, причиной которых стало отсутствие снежного покрова зимой, заморозки, отсутствие дождей и засуха весной.