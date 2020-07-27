Страхование и финуслуги 7 минут назад

Петрашко рассказал, когда для украинских аграриев введут программу страхования

Глава Минєкономразвития считает, что парламент поддержит запуск инструмента, который даст возможность для прогнозирования аграриям

В Украине со следующего года планируют ввести программу страхования предприятий аграрного сектора.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире телеканал "112 Украина", сообщила пресс-служба министерства.

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По мнению Петрашко, важна поддержка животноводства (КРС), восстановление орошения (особенно для южных регионов) и запуск агрострахования.

Петрашко подчеркнул, что страхование аграриев является одной из важнейших составляющих для министерства.

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"Страхование для аграриев важно, особенно с изменением климата, засухами. Продукта сейчас нет, поэтому будем предлагать. Я уверен, парламент нас поддержит о запуске инструмента, который даст возможность для прогнозирования аграриям", — отметил министр.

Напомним, в предыдущем МГ (июль 2019 года — июнь 2020 года) Украина экспортировала 56,2 млн тонн зерна, что на 13% больше пердыдущего года.

В 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что являлось рекордом за всю историю независимости государства.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных — 20 млн тонн.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает снижение НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это будет мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме.

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