Петрашко рассказал, как украинское сельхозпроизводство может расти на миллионы тонн в год

За счет восстановления орошения в Украине аграриям удастся дополнительно наращивать производство сельхозпродукции на 8-10 млн тонн ежегодно.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства.

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"Восстановление орошения откроет Украине хорошие перспективы в украинском агросекторе: только отрегулировав поливы на площади 500-550 тысяч гектар, позволит нам дополнительно производить сельскохозяйственной продукции на 8-10 млн тонн ежегодно", — уточнил он.

Также отмечается, что с целью определения стратегических направлений государственной политики по орошению и обеспечению устойчивого экологически сбалансированного развития земледелия в Украине, Кабмин одобрил стратегию орошения и дренажа в Украине до 2030 года.

"Речь идет о завершении регистрации законопроекта о создании объединения водопользователей, его принятия и реализации с точки зрения дополнительного импульса для развития орошения в Украине", — отметил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Напомним, что ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко выступил за сокращение количества министерств. Однако он отмечает, что дискуссия по разделению его ведомства на два — аграрное и экономическое — продолжается.

"Лично я не сторонник постоянных изменений. Если в них есть необходимость, нужно делать их плавно. Потому что при любых подобных изменениях происходят периоды бюрократической нестабильности. Но, опять же, есть заявление президента, дискуссия в парламенте. Какой формат будет согласован? Главное — эффективность и результат. Я — сторонник сокращения количества министерств", — подчеркнул Петрашко.

По его словам, дискуссия относительно должности вице-премьера по вопросам промышленности или отдельного органа по этому направлению все еще длится.