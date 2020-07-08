Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко выступает за сокращение количества министерств. Однако он отмечает, что дискуссия по разделению его ведомства на два — аграрное и экономическое — продолжается.

Об этом чиновник заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Лично я не сторонник постоянных изменений. Если в них есть необходимость, нужно делать их плавно. Потому что при любых подобных изменениях происходят периоды бюрократической нестабильности. Но, опять же, есть заявление президента, дискуссия в парламенте. Какой формат будет согласован? Главное — эффективность и результат. Я — сторонник сокращения количества министерств", — подчеркнул Петрашко

По его словам, дискуссия относительно должности вице-премьера по вопросам промышленности или отдельного органа по этому направлению все еще длится. "Эта дискуссия о новых форматах и должностях еще идет, есть разные заявления. Тут важно найти правильный формат", — подытожил министр.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, усилен промышленный блок. Шмыгаль добавил, что эти решения необходимо принимать как можно скорее из-за острой необходимости.

Ранее председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что для преодоления кризиса в украинской промышленности необходимо создать Министерство промышленной политики. При этом в августе прошлого года Кабинет министров объединил два министерства: Министерство аграрной политики и Министерство экономического развития и торговли.