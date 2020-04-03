Новый министр: чем может обернуться для Минэкономики работа Петрашко в компании Бахматюка

После отставки правительства Алексея Гончарука 4 марта и назначения премьер-министром Дениса Шмыгаля почти две недели в Кабмине оставалось вакантным кресло министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Новому премьеру понадобилось почти две недели, чтобы закрыть эту позицию и, наконец, 16 марта на сайте Верховной Рады появилось имя кандидата — Игоря Петрашко, которого на следующий день благополучно поддержал парламент.

Многие украинские СМИ сразу же начали указывать на карьерный путь нового главы Минэкономики, который последние семь лет был неразрывно связан с агропромышленным холдингом Ukrlandfarming, принадлежавшим небезызвестному Олегу Бахматюку. Последний с 21 ноября 2019 года находится в розыске по подозрению в присвоении денег вкладчиков VAB Банка — выведенного с рынка в 2014 году решением НБУ, пишут "Комментарии".

Игорь Петрашко же до своего назначения министром был заместителем генерального директора Ukrlandfarming, а в 2011 году он представлял интересы компании Олега Бахматюка, которая являлась акционером VAB Банка.

"Как ни странно, Дениса Шмыгаля не смутила тесная связь Петрашко с одиозным бизнесменом. Персона нового министра также может заинтересовать руководителей Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а также "Аграрного фонда", с которым компания Ukrlandfarming тесно работала последние 5 лет", — пишет издание.

До прихода министра Тимофея Милованова "Аграрным фондом" руководил Андрей Радченко, который покинул свое кресло после обысков НАБУ по подозрению в возможной растрате в Фонде на 240 млн грн.

31 января Тимофей Милованов заявил, что руководитель "Аграрного фонда" предоставлял недостоверную информацию о своем финансовом состоянии. "Так, несмотря на заявленный баланс предприятия в 7,4 млрд грн, проверка показала, что фактический баланс составил 2,9 млрд грн. На бумаге прибыль за год 16 млн грн, а фактически — минус 1,5 млрд грн. Это — чистая коррупция", — говорил Милованов.

Кроме этого, "Аграрный фонд" якобы предоставлял компаниям Олега Бахматюка беспроцентное финансирование под будущий урожай, который фактически не поставлялся, а деньги оборачивались из года в год.

"Когда должность руководителя "Аграрного фонда" занимал Андрей Радченко, сотрудничать с предприятием без дополнительных денежных вознаграждений было невозможно. В частности, для получения авансовых платежей якобы приходилось платить завышенную стоимость подконтрольной страховой компании. Схожая ситуация складывалась и в мукомольной деятельности "Аграрного фонда", в которой менеджеры предприятия якобы требовали вознаграждение за каждую тонну муки", — говорится в публикации.

В результате было предложено вывести особо крупные средства компании через дочерние предприятия "Агрофонд-зерно" и "Агрофинфонд" путем пополнения их уставного фонда более чем на 450 млн грн, которые в дальнейшем были освоены под видом инвестиционной деятельности. Не исключено, пишет издание, что инициатором идеи был финансовый директор компании Олег Швец. Кроме того, часть средств "Аграрного фонда" могла быть выведена путем покупки акций сомнительных венчурных фондов "Будагрнокапитал" и "Бенефит-капитал".

Будучи в доверительных отношениях с Олегом Бахматюком и понимая, как устроена деятельность аграрных государственных предприятий, Радченко провел переговоры о восстановлении контроля над "Аграрным фондом" и предложил отдать в его управление "Государственную продовольственную-зерновую корпорацию Украины", которая куда интереснее вышеупомянутого предприятия. После этого он предложил Игорю Петрашко в качестве топ-менеджера кандидатуру своего советника Дениса Пугача.

Именно последний якобы инициировал назначение на дочерние предприятие "Аграрного фонда" — "Агрофонд-зерно" своего родственника Антона Синельникова, через которого мог контролировать схему по присвоению сахара Государственного специализированного бюджетного учреждения Аграрный фонд.

26 февраля 2019 года на основании постановления Печерского районного суда города Киева, сахар, который был на балансе Государственного специализированного бюджетного учреждения Аграрный фонд в количестве 26 тысяч тонн, был передан в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционной деятельности, у которого его выкупила "Агрофонд-зерно" в 10 раз дешевле рынка.

Вскоре весь объём успешно, как утверждали бизнесмены, был реализован за наличные средства, при этом подписанные по сделке документы могут оказаться фиктивными, что могло позволить организатору схемы заработать на около 8 млн долларов США.

"Не исключено, что новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко планирует вернуть управление "Аграрного фонда", а также отдать "Государственную продовольственную-зерновую корпорацию Украины" людям Андрея Радченко, основной задачей которых может стать финансирование проектов Олега Бахматюка", — резюмируется в публикации.