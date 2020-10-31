Наука в "Деле": Земле необходимо биоразнообразие, иначе у нас будут проблемы

Мир, созданный интерсубъективной реальностью человека — то есть, по сути, то, что не существует в природе, как объяснял в "Sapiens" Юваль Ной Харари, но мы все договорились, что оно существует, развивается согласно природным процессам.

Не так давно мы писали о том, как нарушение цепочек поставок заставляет реструктуризировать бизнес. Коронавирусный локдаун показал, в том числе, что стране необходимо бизнес-разнообразие: нам нужна была пища, множество товаров первой необходимости, включая медицинские препараты, антисептики и маски.

Это значит — различные производства, способные дать местному рынку то, что ему нужно, в любой момент. И чем шире их ассортимент, тем лучше. Точно так же и природе необходимо биологическое разнообразие.

Законы экосистем

Йенский эксперимент проходил возле реки Заале в черте города Йена в Тюрингии. Его финансирует Немецкий исследовательский фонд. Там работают более 50 ученых из 22 исследовательских институтов. Он начался в 2002 году, длился до 2019-го и является одним из наиболее продолжительных экспериментов по сохранению биоразнообразия в Европе. Это 400 исследовательских участков-пастбищ на площади 10 гектаров.

Поля Йенского эксперимента. Фото: the-jena-experiment.de

Если объяснять просто, это сотни полей, где высеяны различные растения (от 1 до 60 видов). Ученые следят за тем, как они взаимодействуют друг с другом, и создают исследование, которое объясняет, как работают экосистемы.

Если еще проще — это битвы растений за крохотную территорию, которые провоцирует человек, чтобы понять, как это поможет в грамотном обустройстве большой экосистемы планеты Земля.

Исследование, результаты которого сейчас обрабатываются и понемногу публикуются, должно позволить понять роль биоразнообразия для экосистем; проанализировать взаимозависимость растений, почвы, атмосферы, климата, потребителей и управления землепользованием.

Однако предварительные результаты уже есть.

Недавно ученые опубликовали работу в Nature под названием "Сами по себе характеристики растений являются плохими предикторами свойств экосистемы и долгосрочного функционирования экосистемы". Собственно, название полностью отражает ее суть: долгие наблюдения показали, что нельзя предсказать, как будет вести себя экосистема, зная, как себя ведут сами растения.

Кроме того, ученые выяснили, что биоразнообразие напрямую влияет на способность экосистемы воспроизводить биомассу.

Поля Йенского эксперимента. Фото: the-jena-experiment.de

"Результаты эксперимента в Йене подтверждают, что нынешняя потеря видов имеет прямые последствия для человечества, — говорит профессор Вольфганг Вильке, руководитель группы геоморфологии и почвоведения Института географии и геоэкологии. — В результате прекращаются функции природы, которые, по-видимому, можно считать само собой разумеющимися."

Экосистема, утратившая разнообразие, перестает производить биомассу для пищевых продуктов, тканей, строительных материалов и топлива, а также не обеспечивает должный кругооборот воды и питательных веществ. Это приводит к загрязнению грунтовых вод, засухам или, наоборот, наводнениям.

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Ранее, в 2017 году, были опубликованы основные выводы по прошествии 15 лет с начала Йенского эксперимента.

В результате 85 тысяч измерений дали ответы на семь ключевых вопросов, связанных с биоразнообразием.

Поля Йенского эксперимента. Фото: the-jena-experiment.de

Первое. Многие процессы, включая подземные, реагируют на манипуляции с богатством видов растений несколько лет. Это значит, что нужно проводить длительные эксперименты, чтобы понять, где тенденция, а где случайный результат переходной модели. Однако при этом биоразнообразие позволяет экосистеме устойчиво конкурировать с вторжением других растений.

Второе. Для функционирования системы важно само биоразнообразие. Да, отдельные виды и функциональные группы растений могут произвести больше биомассы, но эти положительные эффекты возникают лишь в дополнение к эффектам разнообразия.

Третье. Разнообразие порождает разнообразие — то есть, имея разную флору, вы получите разную фауну.

Четвертое. Разнообразие позволяет лучше накапливать СО2, тем самым уменьшая его количество в атмосфере.

Пятое. Исследованные признаки растений, как наземные, так и подземные, были пластичными. Их выражение сложным образом зависит от разнообразия. Это значит, что растения приспосабливаются к биоразнообразию.

Шестое. Подземные микробные сообщества крайне важны для всех процессов экосистемы.

Седьмое. Увеличение биоразнообразия и фермерское возделывание (с удобрениями) показывают одинаковые результаты. То есть фермеры не успешнее природы.

Поля Йенского эксперимента. Фото: the-jena-experiment.de

Что в мире

При этом экологи констатируют: с разнообразием у нас проблемы.

Согласно отчету WWF (Всемирный фонд природы) "Живая планета" 2020, популяции млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб во всем мире сократились на две трети за менее чем полстолетия. Если точнее, согласно Индексу живой планеты (Living Planet Index, предложенный Лондонским зоологическим обществом) в период между 1970 и 2016 годами популяции позвоночных видов животных сократились на 68%.

"Наша планета подает сигналы SOS, — говорит генеральный директор WWF Марко Ламбертини. — Настолько серьезное уменьшение популяций диких видов указывает на то, что природа сама не может справиться. От рыбы в реках и океанах до пчел — сокращение популяций диких видов напрямую влияет на наше питание, продовольственную безопасность и благополучие миллиардов людей."

Отчет "Живая планета" 2020 учитывает изменения в численности диких видов на основании данных от более 125 экспертов со всего мира. Основные причины уменьшения популяций — потеря природных обиталищ, исчезновение лесов вследствие аграрной деятельности и вырубки.

Так, на сегодня под угрозой вымирания восточная равнинная горилла — их количество в Конго уменьшилось на 87%. Может исчезнуть серый попугай в Гане, китайский осетр, соответственно, в Китае.

Глобально WWF предлагает "более смелые амбициозные природоохранные действия", в частности — устойчивое производство и торговлю продовольствием, уменьшение отходов и предоставление преимущества более здоровым и дружественным к природе пищевым привычкам.

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Что в Украине

WWF-Украина, в свою очередь, заявили о том, что у нас в стране исследования численности популяций растений и животных почти не происходят. Мониторинг делают по ограниченному числу видов, не охватывая даже все, что под охраной Красной книги Украины и международных соглашений.

В организации говорят о неконтролированном отстреле браконьерами рыси, бурого медведя и лося. Эксперты проанализировали популяции рыси и медведя за 10 лет и выяснили, что их численность не растет, несмотря на то, что медведь в Красной книге с 2003 года, а рысь — с 1994).

Также констатируют: "водных жителей" — всех, связанных с пресноводными водоемами, амфибий, птиц и млекопитающих — становится меньше. Это связано с трансформацией рек из-за агропроизводства, добычи песка и гравия и сплошной вырубки лесов.

В некоторых областях страны более 80% территории составляют пахотные земли. Это, как видно из эксперимента в Йене, о котором шла речь выше, прямо влияет на биоразнообразие, ведь агрокомпании и фермерские хозяйства в Украине не слишком заботятся о его сохранении, сосредотачиваясь на выращивании необходимых им ресурсов. В результате экосистемы становятся неспособными производить биомассу, обеспечивать чистоту воздуха, плодородную почву и приятный климат.

Больше всего в Украине страдают экосистемы болот и степной зоны. Степь за десятки лет сократилась с 40% страны до нескольких процентов. На Полесье за сто лет высушили миллион гектаров болот. Таким образом, согласно инструменту WWF Water Risk Filter, экосистема Украины находится в состоянии "высокий риск" и продвигается к состоянию "очень высокий риск".

На 1 января 2020 года только 6,77% территории Украины занимают заповедники. Экологи предлагают расширять их количества — только в Карпатах около 100 тысяч га пралесов, квазипралесов и природных лесов, из которых природоохранный статус имеют 57 тысяч га.

Природные луга вдоль Десны и Сейма уничтожаются посевами кукурузы, подсолнуха и рапса.

При этом Стратегия по биоразнообразию ЕС предусматривает не менее трети территорий ЕС к 2030 году перевести в статус природоохранных.

Выводы

В общем, много работы как для Минэкологии, так и для самих граждан страны, которые, вероятно, уже успели устать от пыльных бурь; торнадо, снимающих плодородную землю; пожаров, выжигающих целые села.

Главное, что должны понять все — и население, и бизнес, и власть, — что сбежать от изменений в другую страну не получится. Везде одинаково плохо, и, как показывает практика, экологические проблемы на одном конце мира могут привести к серьезным последствиям на другом. Бури, торнадо, пожары и эпидемии одинаково легко найдут вас и в северном развитом социализме, и на тропических островах. Причем существуют вещи похуже, чем коронавирус.

Человечество постепенно приходит к осознанию, насколько хрупкой является наша планета и как сильно она взаимосвязана, даже там, где, казалось бы, нет никаких признаков этой взаимосвязи.

Природа создает практически все, что нам необходимо, и рано или поздно наступит момент, когда мы, как в настолке "Дженга", вытащим оттуда все кубики — и башенка развалится. В итоге мы останемся на голом куске камня со всем своим развитым человеческим самомнением.

Ровно так же, по сути, работает и рыночное предпринимательство: максимальное разнообразие, в котором государство либерально и, по факту, превращается в питательную среду, которая развивает экосистему, получая с нее необходимое количество полезных элементов.

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К сожалению, современная украинская парадигма такова, что параллелить и решать эти вопросы мы будем лишь когда лицом к лицу столкнемся с их последствиями.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua